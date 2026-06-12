Afrique: La Fondation Airtel Africa publie son premier rapport annuel

La Fondation Airtel Africa, branche philanthropique d'Airtel Africa plc, a publié son premier rapport annuel, marquant ainsi sa première année complète d'activité et son impact sur des millions d'apprenants et de communautés à travers l'Afrique.

Au cours de la période couverte par le rapport, la Fondation a consacré 6,2 millions de dollars à des interventions s'inscrivant dans ses quatre piliers stratégiques : inclusion financière, éducation, durabilité environnementale et inclusion numérique (FEED), l'éducation recevant la plus grande part des investissements.

Parmi les principales réalisations, on peut citer la connexion de 1 028 écoles à internet grâce à son partenariat avec l'UNICEF, portant le total à 3 296 écoles connectées dans 13 pays, touchant plus de deux millions d'élèves et près de 39 000 enseignants. En outre, 64 plateformes numériques à accès gratuit ont permis à plus de onze millions d'élèves d'accéder à des contenus éducatifs gratuits.

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La Fondation a également amélioré l'état d'écoles publiques, avec sept établissements entièrement rénovés et 43 en cours de modernisation dans le cadre du Programme d'adoption d'écoles, qui intègre des améliorations d'infrastructures avec l'accès numérique et le développement holistique des élèves.

Grâce au programme Airtel Africa Tech Fellowship, 257 bourses universitaires complètes ont été attribuées au Malawi, au Nigéria, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Ouganda, élargissant ainsi l'accès à l'enseignement des STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et constituant un vivier de futurs leaders africain(e)s à fort potentiel dans le domaine des technologies. En outre, 30 530 jeunes et femmes ont été formés dans le cadre d'initiatives de développement des compétences numériques menées en collaboration avec des partenaires nationaux, multilatéraux et du secteur privé.

Segun Ogunsanya, président de la Fondation Airtel Africa, a déclaré : « La Fondation Airtel Africa a été créée pour aider à lever les obstacles causés par l'inégalité d'accès aux opportunités. Alors que le talent et l'ambition ne manquent pas, l'accès à l'éducation, aux outils numériques et à la participation économique reste inégal. Grâce à nos partenariats et à notre présence à l'échelle du continent, nous nous engageons à investir dans les communautés les plus éloignées des opportunités. »

Le rapport souligne également l'importance croissante accordée par la Fondation aux résultats mesurables et aux changements systémiques à long terme. La Fondation vise à étendre ses interventions éprouvées au cours de l'année à venir, notamment en élargissant son Programme d'adoption d'écoles à plus de 80 établissements, en augmentant le nombre de bourses accordées à plus de 600 jeunes, en fournissant une connexion internet gratuite à 2 000 écoles supplémentaires et en étendant les initiatives de compétences numériques et d'inclusion financière aux communautés défavorisées.

« En tant que fondation, nous nous positionnons pour favoriser le développement des compétences et un changement durable au niveau des individus et des ménages, tout en nouant des partenariats avec les gouvernements pour débloquer la transformation économique de l'Afrique », a ajouté M. Ogunsanya. Le rapport annuel 2025/26 de la Fondation Airtel Africa est disponible sur www.airtelafricafoundation.org