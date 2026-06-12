Cote d'Ivoire: Robotique - Le lycée moderne Félix Houphouët-Boigny de Korhogo remporte la 3e édition du championnat

« Les Étoiles filantes du lycée moderne Félix Houphouët-Boigny de Korhogo » est l'équipe gagnante de la 3e édition du championnat national de robotique. La finale s'est disputée au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao) d'Abidjan, le mercredi 10 juin 2026.

Cette équipe a remporté un prix d'une valeur de 10 millions de Fcfa. Outre cette somme, l'équipe victorieuse a reçu divers équipements, notamment des ordinateurs, une tablette et une montre connectée. Les Étoiles filantes bénéficieront également d'une formation dans le domaine des technologies.

La deuxième place est revenue aux « Innovatrices du lycée moderne d'Abobo ». Quant à la troisième place, elle a été remportée par l'équipe « Les Fénix de Sinématiali ». Ces deux équipes ont empoché respectivement une enveloppe de 5 millions de Fcfa ainsi que divers équipements informatiques, et 3 millions de Fcfa accompagnés de deux ordinateurs portables.

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Le Prix de l'innovation Edith Brou Bleu a été décerné à l'équipe du lycée Jean-Piaget de Cocody-Riviera 2, à Abidjan. Un ordinateur, une formation en robotique, un certificat de réussite ainsi qu'un montant de 2,5 millions de Fcfa lui ont été attribués. Les membres de cette équipe se sont illustrés en présentant un projet destiné à révolutionner l'archéologie, permettant aux professionnels du secteur de mener leurs fouilles avec l'appui de la robotique.

Katier Bamba, directeur général de Wave, a salué cette initiative organisée par l'Ong Dynamiques et Excellentes d'Afrique (DynExcAfrica). « Pour nous, il est important d'accompagner ce genre d'initiative, car à travers ce soutien, nous sommes en train de créer des vocations et de préparer la Côte d'Ivoire de demain avec des jeunes qui pourront contribuer à notre croissance future. C'est un enjeu essentiel pour nous. Il s'agit de technologie, de science, de savoir et d'impact », a-t-il déclaré.

À travers ce championnat, les participants apprennent les bases de la technologie, de la robotique, de la programmation, de l'intelligence artificielle, du codage et de l'analyse de données. Il s'agit du début d'un parcours dans le secteur du numérique. Grâce à leur participation, les membres de chaque équipe développent ainsi des vocations et des compétences utiles pour l'avenir.

Tous les coachs, les arbitres et les membres du jury ont reçu des distinctions honorifiques, notamment des médailles et des attestations. Les autres élèves ont également reçu des lots de participation.

Les équipes étaient venues de plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays, notamment de Sinématiali, M'Bengué, Bingerville, Abobo, Abengourou, Bongouanou, Korhogo, Sassandra, Agou, Dabou et Man.

Au départ, 50 candidatures ont été enregistrées. Finalement, 35 équipes ont pu participer au championnat. Lors de la finale disputée le mercredi 10 juin 2026, seules 14 équipes étaient en compétition.