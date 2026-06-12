Maroc: Affaire «Escobar du Sahara» - Le parquet sort l'artillerie lourde et aligne les preuves scientifiques

Le bras de fer judiciaire se durcit dans l'affaire dite de l'«Escobar du Sahara». Après les charges offensives de la défense de Saïd Naciri, figure centrale de ce dossier médiatico-judiciaire, le représentant du ministère public a orchestré une réplique fleuve et minutieuse devant le juge Ali Torchi. Balayant d'un revers de main la thèse d'un dossier «vide», le parquet général a affirmé détenir un arsenal de preuves, de données technologiques et d'aveux suffisant pour sceller la culpabilité des accusés.

Pour démontrer la solidité de ses poursuites, le Procureur général du Roi a rappelé que sa conviction intime ne repose pas sur des suppositions, mais sur un trépied juridique inébranlable :

Les débats en audience : Les confrontations directes et les contradictions relevées durant le procès. L'instruction de fond : Les interrogatoires et auditions menés par le juge d'instruction. Les procès-verbaux de la police judiciaire : Qualifiés par le magistrat de «modèle d'excellence en matière d'enquête criminelle».

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Face aux critiques des avocats de la défense, le parquet a rappelé que les déclarations consignées par la police judiciaire constituent, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une base légale parfaitement valide pour asseoir la conviction des juges, qu'il s'agisse de délits ou de crimes.

«Les procès-verbaux de constatation, de perquisition, de saisie et d'expertise technique jouissent d'une force probante spéciale. On ne peut les contester que par la procédure de faux en écriture publique», a martelé le représentant du droit public.

Pour le ministère public, ce dossier dépasse largement le stade des simples témoignages oraux. L'accusation s'appuie sur ce qu'elle nomme des «preuves externes et objectives» à forte valeur scientifique :

La géolocalisation par téléphonie mobile : Les données de localisation des téléphones portables ont mis en lumière des contradictions flagrantes entre l'emploi du temps déclaré par certains prévenus et leur présence physique réelle sur les lieux des infractions à des dates clés.

Les flux de télécommunication : L'analyse des appels et des messages électroniques tisse un réseau de connexions techniques impossibles à falsifier.

Les documents bancaires : Les relevés financiers et bancaires viennent, selon le parquet, corroborer les mouvements de fonds suspects.

De plus, le procureur a rappelé que plusieurs accusés ont formellement confirmé la véracité des procès-verbaux devant le parquet, certains étant passés aux aveux complets ou partiels durant l'instruction et le procès.

Sur le terrain purement technique du droit, le ministère public a méthodiquement démonté les arguments de prescription soulevés par la défense concernant le trafic de drogue, les infractions de change et le faux en écriture.

Trafic de drogue : Les poursuites et saisies antérieures liées à Ahmed Ben Ibrahim (alias « Escobar du Sahara ») ont légalement interrompu les délais de prescription.

Infractions de change : Le parquet a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation : le transfert illégal de fonds à l'étranger est un délit continu. Le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du rapatriement des fonds ou de la régularisation de leur situation.

Faux en écriture : Concernant la falsification de deux procurations, le parquet affirme que l'utilisation de ces documents pour établir un acte notarié officiel maintient l'infraction active et en prolonge les effets juridiques. Il s'agit ici d'un cas d'école.

Répondant au défi de la défense qui réclamait l'identité des corrupteurs et le montant des pots-de-vin, le procureur a brandi les déclarations de Slimane Hadji. Ce dernier a précisément détaillé devant la police et le parquet la remise de sommes d'argent à des gardes-frontières, en spécifiant les montants, les lieux, les dates et l'identité des récipiendaires.

Le parquet a longuement décortiqué le volet lié à la villa attribuée à la chanteuse Latifa Raafat. Les vérifications dans le registre du commerce ont révélé que les chèques utilisés pour le paiement provenaient de sociétés distinctes de celle que Saïd Naciri prétendait gérer après 2007.

Enfin, concernant les factures d'eau et d'électricité contestées par la défense, le parquet a affirmé que les données techniques et les numéros de référence identifient formellement la propriété et la lient directement à Ahmed Ben Ibrahim, écartant toute suspicion de manipulation de dates.

Avant de clore son réquisitoire, le représentant du parquet a demandé l'exclusion d'un document de presse mauritanien produit par la défense. Selon lui, non seulement cette pièce n'apporte rien au fond du dossier, mais elle contient des insinuations portant atteinte à des dossiers nationaux hautement sensibles.

En conclusion, le ministère public a invité la cour à juger sur les faits, le droit et la science : «Ce dossier ne repose ni sur des impressions ni sur des conjectures, mais sur un écosystème complet et cohérent de preuves matérielles, scientifiques et légales». Les cartes sont désormais abattues des deux côtés de la barre.