Afrique: Le Raja Casablanca touche au but pour Nasreddine Nabi

12 Juin 2026
Libération (Casablanca)
Par Mehdi Ouassat

Selon des sources extrêmement bien informées et proches du dossier, le Raja Casablanca est sur le point de boucler l'arrivée d'un nouveau technicien sur son banc. Le club vert, qui observe un silence radio total en attendant l'officialisation, aurait jeté son dévolu sur le Tunisien Nasreddine Nabi pour succéder au Sud-Africain Fadlu Davids. Si la direction casablancaise maintient pour l'heure un verrou médiatique strict, nos informations confirment qu'un accord de principe a été scellé après un véritable marathon de négociations.

Tout s'est joué dans la plus grande discrétion au cours des deux derniers jours. Les émissaires du Raja et le stratège tunisien ont mené des discussions approfondies, axées principalement sur les exigences financières et la structure du futur staff technique.

Ce que l'on sait de source sûre : Déterminé à retrouver la ferveur de la Botola Pro et séduit par l'envergure du projet des Verts, Nasreddine Nabi a consenti à un effort financier notable en revoyant ses prétentions salariales à la baisse. Un geste fort qui a définitivement fait pencher la balance en sa faveur auprès des décideurs du Raja.

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À cette heure, les détails contractuels précis -- notamment la durée exacte de son engagement ou le montant précis des émoluments -- restent jalousement gardés par les deux parties. Mais le protocole d'accord est bel et bien là.

Pour le public marocain, le profil de Nasreddine Nabi est loin d'être inconnu. Le natif de Monastir s'apprête à vivre sa deuxième expérience dans le Royaume après son passage marquant sur le banc de l'AS FAR.

Un premier chapitre qui avait laissé un goût d'inachevé : malgré une identité de jeu forte, il avait dû se contenter du titre de vice-champion du Maroc derrière... le Raja, avant de connaître une sortie de route précoce dès le tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Sa signature imminente chez l'éternel rival casablancais s'annonce déjà comme l'un des feuilletons les plus piquants de la saison.

Le Raja est coutumier des annonces spectaculaires sur ses canaux officiels. Si les derniers détails administratifs sont en cours de finalisation, l'arrivée de Nabi au complexe Oasis ne fait plus l'ombre d'un doute. Le technicien tunisien sait pertinemment qu'à Casablanca, la patience est un luxe qui n'existe pas. Il débarque avec la lourde tâche de redonner de la voix et du style à un effectif qui n'attend plus que son nouvel architecte.

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