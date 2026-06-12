Maroc: «Gén Z 212» - Clémence générale pour les jeunes poursuivis pour blocus spectaculaire de l'autoroute

Après des mois d'une détention provisoire qui a suscité un vif débat public, la chambre criminelle de première instance près la Cour d'appel de Casablanca a tranché dans la nuit de jeudi à vendredi. Tous les jeunes manifestants impliqués dans le blocage de l'autoroute urbaine de la métropole ont été remis en liberté.

C'est le dénouement d'un feuilleton judiciaire qui tenait l'opinion publique en haleine depuis l'automne dernier. Au terme d'une audience fleuve qui s'est prolongée tard dans la nuit de jeudi à vendredi, la Cour d'appel de Casablanca a ordonné la libération de l'ensemble des détenus liés au mouvement contestataire « Génération Z 212 » poursuivis pour avoir manifesté sur l'autoroute urbaine, bloquant cet axe névralgique de la ville.

Les juges de la chambre criminelle ont finalement rendu un verdict de compromis pour les 18 manifestants qui étaient derrière les barreaux :

Trois prévenus ont été condamnés à une peine d'un an de prison avec sursis.

Le reste des accusés a écopé d'une peine équivalente à la durée déjà passée en détention préventive, leur permettant ainsi de quitter immédiatement l'établissement pénitentiaire après le prononcé du jugement.

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L'affaire remonte à la nuit du 28 septembre 2025. Ce soir-là, la brigade préfectorale de la police judiciaire de Casablanca interpelle 21 jeunes sur instructions du parquet. Le motif ? Un blocus spectaculaire orchestré sur l'autoroute de la capitale économique par le collectif « Génération Z 212 ».

Ce mouvement, principalement porté par la jeunesse urbaine, avait investi les voies de circulation pour scander des slogans à forte charge sociale, réclamant notamment l'amélioration des conditions de vie et une plus grande justice sociale. Une méthode d'action choc qui avait immédiatement déclenché une vaste polémique nationale sur les limites de la liberté d'expression et les modes d'occupation de l'espace public.

Bien que la défense ait longuement plaidé le caractère pacifique et les motivations sociales des prévenus, l'accusation était restée ferme. Le procureur général du Roi avait en effet décidé de poursuivre les mis en cause en état d'arrestation.

Le dossier reposait principalement sur l'article 591 du Code pénal marocain. Ce texte, particulièrement sévère, réprime quiconque entrave volontairement la circulation sur la voie publique d'une manière de nature à causer des accidents ou à bloquer le passage, prévoyant des peines pouvant aller de 5 à 10 ans de réclusion criminelle.

En prononçant des peines couvertes par la détention préventive ou assorties du sursis, le tribunal semble avoir opté pour une voie de compromis et d'apaisement social. Si la justice réaffirme l'illégalité du blocage des infrastructures stratégiques, elle a manifestement pris en compte le profil des accusés et l'absence de violences physiques ou de décès lors des événements de septembre 2025.

Pour les familles des détenus, passées par des mois d'angoisse, le soulagement est total.