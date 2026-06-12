Sénégal: Les acteurs veulent prendre leur destin en main

Convaincus des potentialités touristiques des territoires insulaires qu'ils jugent peu valorisées, les opérateurs des îles du « Kassa » (Oussouye) s'organisent pour s'imposer dans le paysage touristique du Sénégal.

Se considérant comme parents pauvres des programmes sénégalais de promotion touristique, les opérateurs des îles du département d'Oussouye ont décidé d'unir leurs forces pour défendre leurs intérêts et valoriser les potentialités de la zone. Après la mise sur pied d'une structure les regroupant, ils ont organisé 48 heures de découverte (les 9 et 10 juin 2026).

« Le circuit est parti de Katakalousse. Nous avons mobilisé tout notre arsenal de navigation pour cette parade. On est passé par Djissor, Ehidj, Vendaye, Elinkine, bref, toutes les îles où il y a des auberges et/ou des restaurants », détaille Jean Pierre Gomis dit Agolène, promoteur d'un campement touristique sur l'île de Djirouatou et membre de cette association dénommée « Les campements des îles ». Elle a été portée sur les fonts baptismaux il y a un an. L'objectif de cette structure, poursuit Benoît Sagna dit Papis, est de vendre la Destination insulaire qui, souligne-t-il, est peu valorisée par les pouvoirs publics.

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Pourtant, argumente M. Sagna, les îles du « Kassa » ont une offre touristique très attractive, grâce à une nature généreuse composée de bolongs et de paysages magnifiques. « Nous avons un cadre propice au développement d'activités nautiques qui peuvent intéresser les visiteurs. Nos bolongs sont poissonneux et très fournis en fruits de mer. Mieux encore, le peuple insulaire a un patrimoine culturel immense, capable de charmer aussi bien la clientèle sénégalaise ou étrangère. Malheureusement, nous ne figurons presque pas sur la carte touristique du Sénégal », déplore Léon Soumaré, gérant d'un campement sur l'île de Ehidj.

Pour inverser la tendance, renchérit M. Soumaré, on a décidé de nous regrouper pour parler d'une seule voix et exiger plus de considération dans les politiques de promotion touristique. La première étape, explique Benoît Sagna, c'est de faire des démarches pour avoir une reconnaissance juridique. « Nous nous y attèlerons dans les prochains jours. Ensuite, nous sollicitons des audiences avec toutes les autorités pouvant nous accompagner dans cette dynamique, en commençant par le sous-préfet de l'arrondissement de Cabrousse, le préfet du département d'Oussouye et le gouverneur de Ziguinchor », se projette-t-il.

Des plaidoyers auprès de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) et du ministère du Tourisme, ajoute M. Sagna, ne sont pas exclus. « Nous sommes convaincus qu'avec un peu d'accompagnement et de visibilité, les îles du "Kassa" seront une offre non négligeable sur la destination Sénégal », insiste Benoît Sagna, insistant sur le fait que le tourisme peut être une solution contre le chômage endémique dans les territoires insulaires.