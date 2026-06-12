Sénégal: Saint-Louis - L'ADM et la Banque mondiale ouvrent de nouvelles perspectives pour la résilience urbaine

Une délégation de la Banque mondiale et du Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophes (GFDRR) a séjourné à Saint-Louis pour échanger avec les autorités locales sur les défis climatiques et les perspectives de développement durable de la ville.

Organisée par l'Agence de Développement Municipal (ADM), cette rencontre a permis de faire le point sur les réalisations du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP), mis en oeuvre avec l'appui de la Banque mondiale. Le directeur général de l'ADM, Dr Mahmouth Diop, a rappelé que Saint-Louis demeure particulièrement exposée aux effets du changement climatique. « L'érosion côtière, les submersions marines et les inondations menacent les populations et les infrastructures. Face à cette situation, il fallait agir avec responsabilité et anticipation », a-t-il souligné.

Selon lui, le projet a permis la construction de logements pour les populations affectées, la réalisation d'infrastructures socio-économiques et le renforcement de la résilience des communautés. Pour le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, cette mission a été l'occasion de présenter aux partenaires les principaux défis de la région. « Nous avons échangé sur les questions environnementales, la préservation du littoral, la pêche et les perspectives de développement économique de la région », a-t-il déclaré.

Représentant la Banque mondiale, Lorenzo Carrera a salué les progrès enregistrés grâce aux investissements réalisés. « Nous accompagnons l'État du Sénégal avec un financement d'environ 40 milliards de FCFA. Les résultats observés à Saint-Louis sont très encourageants, même si des défis subsistent », a-t-il indiqué.

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Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts afin de faire de la ville « une cité attractive, durable et résiliente ». Cette rencontre a permis de dégager de nouvelles perspectives de coopération pour accompagner Saint-Louis dans son adaptation aux changements climatiques et son développement durable.