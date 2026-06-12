Congo-Kinshasa: L'UNADI plaide pour l'implication des communautés dans la riposte contre Ebola en Ituri

L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri (UNADI) demande d'associer les communautés et les acteurs locaux aux activités de riposte contre la maladie à virus Ebola.

L'organisation l'a fait savoir jeudi 11 juin à Bunia, à travers une déclaration officielle. Selon l'UNADI, cette démarche permettra de combattre les fausses rumeurs ainsi que la désinformation. L'objectif est de limiter la propagation du virus dans la province.

Combattre l'ignorance et le vandalisme

L'UNADI regroupe vingt et une communautés de l'Ituri. Elle dénonce la méfiance de certains habitants face à cette maladie. Cette ignorance est à la base de récents actes de vandalisme perpétrés contre les équipes sanitaires sur le terrain. Le manque d'implication locale favorise aussi le doute sur l'existence même de l'épidémie.

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Le président de l'UNADI, Michel Meta, exhorte les autorités sanitaires à intégrer les leaders communautaires dans la sensibilisation. Il souhaite que cette campagne se fasse dans les langues locales, jusque dans les entités les plus reculées :

« L'implication des acteurs locaux et communautés est un atout majeur dans la riposte contre cette épidémie d'Ebola. Malheureusement, les communautés ne sont pas associées directement, ni même la coordination de l'UNADI. »

Poursuite de la sensibilisation à Mungwalu

Par ailleurs, l'UNADI poursuit avec ses propres moyens sa campagne contre le vandalisme des équipes de riposte. Après l'étape de Rwampara, des membres de la structure prévoient de se rendre à Mungwalu. Cette cité est actuellement, à côté de la ville de Bunia, l'épicentre de cette dix-septième épidémie d'Ebola en RDC.