Congo-Kinshasa: A la découverte des « Misadi », les filles de la communauté Kasenga du Maniema

12 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Connaissez-vous les Misadi ? Derrière ce nom se cachent les filles de la communauté Kasenga, de véritables piliers qui incarnent la richesse de cette communauté. Mais qui est réellement une Musadi ? Quelle est sa place exacte et quel rôle joue-t-elle pour assurer la transmission des valeurs et l'équilibre de sa communauté ?

Pour explorer ce sujet, le magazine Identité Culturelle reçoit Jeanne Tabu Nassor.Fière Musadi, elle est une figure de proue, une femme leader inspirante issue de la communauté Kasenga, bien connue pour son engagement public, notamment en tant qu'ancienne ministre provinciale de l'Environnement au Maniema.

/sites/default/files/2026-06/0706026-kindu-zoomsurlesmisadi_de_kasenga00_0.mp3

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.