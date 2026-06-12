Congo-Kinshasa: A la découverte des « Misadi », les filles de la communauté Kasenga du Maniema

Connaissez-vous les Misadi ? Derrière ce nom se cachent les filles de la communauté Kasenga, de véritables piliers qui incarnent la richesse de cette communauté. Mais qui est réellement une Musadi ? Quelle est sa place exacte et quel rôle joue-t-elle pour assurer la transmission des valeurs et l'équilibre de sa communauté ?

Pour explorer ce sujet, le magazine Identité Culturelle reçoit Jeanne Tabu Nassor.Fière Musadi, elle est une figure de proue, une femme leader inspirante issue de la communauté Kasenga, bien connue pour son engagement public, notamment en tant qu'ancienne ministre provinciale de l'Environnement au Maniema.

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