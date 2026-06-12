Cote d'Ivoire: 50 ans de l'Esca - Une école d'excellence tournée vers les défis du futur

L'École supérieure de commerce d'Abidjan (Esca) a lancé, ce jeudi 11 juin 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, les festivités marquant son cinquantenaire autour du thème : « Honorer l'héritage, façonner l'avenir ». L'événement met en lumière un demi-siècle de formation d'élites et ouvre la voie aux ambitions futures de l'institution.

Un anniversaire placé sous le signe du bilan et des perspectives

Pendant deux jours, du 11 au 12 juin, cette célébration se veut à la fois un moment de mémoire et de projection. Il s'agit pour l'Esca de faire le bilan de 50 années d'existence dans un contexte marqué par les mutations économiques et technologiques, mais aussi de définir une nouvelle dynamique pour les décennies à venir.

À l'ouverture dans la matinée du 11 juin, le Président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, parrain de l'événement a exprimé son souhait de voir l'Esca devenir « une grande business school de référence, un véritable actif stratégique pour la nation ivoirienne ».

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Une institution qui a marqué des générations

Revenant sur ses souvenirs personnels, Patrick Achi a évoqué ses années sur le campus universitaire, à proximité des étudiants de l'Esca. Bien qu'il n'en soit pas diplômé, il s'est déclaré « membre de la famille Esca », tant l'influence de l'établissement a marqué son parcours.

Il a décrit une école déjà singulière à l'époque, caractérisée par la discipline, la rigueur et la détermination de ses étudiants. « Les étudiants de l'Esca impressionnaient par leur intensité de travail et leur sens des responsabilités », a-t-il confié, saluant une culture d'excellence qui a perduré au fil des générations.

Selon lui, l'Esca n'est pas seulement une institution académique, mais « une histoire » et « une aventure humaine et intellectuelle » qui accompagne depuis 50 ans le développement de la Côte d'Ivoire.

Un héritage porté par les plus hautes autorités

Le cinquantenaire a également été l'occasion de rendre hommage aux figures ayant contribué à l'essor de l'école, notamment le Président Félix Houphouët-Boigny, à l'origine de sa création, ainsi que le Président Alassane Ouattara, pour son engagement en faveur de l'excellence académique et de la valorisation du capital humain.

Pour Patrick Achi, cette vision politique a permis de renforcer des institutions capables de former des cadres compétents et compétitifs, devenus aujourd'hui des acteurs clés du développement national et international.

Former les leaders dans un monde en mutation

Face aux profondes transformations mondiales intelligence artificielle, transition numérique, changement climatique et bouleversements géopolitiques, le rôle des institutions de formation évolue.

Le parrain de la cérémonie a souligné à cet effet que la transmission de connaissances ne suffit plus. Désormais, les dirigeants doivent faire preuve de capacité d'analyse, de discernement et de prise de décision dans un environnement complexe et incertain. « Le leader de demain devra savoir utiliser l'intelligence artificielle sans renoncer à son jugement ni perdre le sens de l'humain », a-t-il insisté.

Dans ce contexte, les business schools comme l'Esca sont appelées à jouer un rôle stratégique en formant des talents capables de maîtriser les outils du futur tout en intégrant leurs implications économiques, sociales et éthiques.

Une ambition claire pour les 50 prochaines années

Au-delà de la célébration, cet anniversaire se présente comme un tournant. Une question centrale anime les réflexions : quelle Esca pour 2075 ?

Patrick Achi appelle à une institution « fidèle à son exigence d'excellence, mais conquérante dans de nouveaux domaines », notamment la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat et le rayonnement international.

Son ambition est claire : faire de l'Esca un pôle d'excellence capable de rivaliser avec les meilleures écoles de commerce à l'échelle mondiale et de contribuer activement à l'émergence de l'Afrique.

Une communauté forte et engagée

Enfin, le Président de l'Assemblée nationale a salué la mobilisation des anciens élèves, véritables ambassadeurs de l'école. Leur engagement démontre, selon lui, que l'Esca est bien plus qu'un simple établissement de formation : une communauté solidaire et influente.

En célébrant son cinquantenaire, l'Esca affirme ainsi son héritage tout en se projetant résolument vers l'avenir, avec l'ambition de former les leaders qui porteront les transformations de demain. Un demi-siècle après sa création, l'Esca reste fidèle à sa mission : former l'excellence et inspirer l'avenir.