Sénégal: Kaolack - Des groupements féminins sensibilisés sur les biotechnologies et les OGM

L'Autorité nationale de biosécurité (Anb) a organisé, ce jeudi à Kaolack, un atelier de sensibilisation sur les biotechnologies modernes et les organismes génétiquement modifiés (OGM) à l'intention de plusieurs groupements féminins de la région.

Cette rencontre vise à mieux informer les acteurs de terrain sur les enjeux, les avantages et les limites de ces technologies appliquées à l'agriculture, à l'élevage et à la pisciculture. Après Ziguinchor et le bassin de l'Anambé, l'Anb poursuit ainsi sa campagne de communication auprès des populations.

Selon son directeur exécutif, Aly Ndiaye, cette initiative répond à un besoin de clarification autour d'un sujet souvent marqué par la controverse et la désinformation. " Lorsque l'on parle de biotechnologies modernes, beaucoup pensent immédiatement aux OGM. Il est donc important d'aller à la rencontre des acteurs pour expliquer les missions de l'ANB et apporter une information fiable", a-t-il déclaré.

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Au cours des échanges, les participants ont été informés du cadre national de régulation de la biosécurité ainsi que de son articulation avec les engagements internationaux et sous-régionaux du Sénégal. Les discussions ont également porté sur les opportunités qu'offrent les biotechnologies pour améliorer la productivité agricole, tout en évoquant les risques potentiels liés à leur utilisation. Aly Ndiaye a tenu à préciser que l'Anb n'a pas pour mission de promouvoir les OGM, mais d'en assurer l'encadrement et la régulation. Les participantes ont salué l'initiative et se sont engagées à relayer les informations reçues au sein de leurs communautés.