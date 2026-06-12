Algérie: Démantèlement d'un vaste réseau criminel accusé de détournement de fonds au sein d'United Tobacco Company

Dix personnes parmi lesquelles figurent d'anciens et d'actuels directeurs de l'entreprise ont été arrêtées, mercredi 10 juin. Accusées d'avoir détourné 10 milliards de dinars - près de 65 millions d'euros - appartenant à l'entreprise, elles comparaîtront devant le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed.

En Algérie, les enquêteurs du Service central de lutte contre la criminalité organisée (SCLCO) ont démantelé un vaste réseau criminel qui sévissait dans le secteur du tabac, mercredi 10 juin. Selon les autorités, dix suspects accusés d'avoir détourné une astronomique somme d'argent au détriment de l'entreprise algéro-émiratie United Tobacco Company (UTC) ont été arrêtés. Parmi eux figurent plusieurs responsables et employés de la firme, ainsi que d'anciens et d'actuels directeurs.

Si l'on en croit les enquêteurs, ces derniers auraient détourné 10 milliards de dinars - près de 65 millions d'euros - grâce à un stratagème redoutable. Reposant entre autre sur la complicité de plusieurs employés d'UTC, il consistait à introduire de fausses données dans le logiciel de vente de l'entreprise dans le but de détourner la production vers le marché noir au détriment des succursales qui, elles, ne recevaient jamais la marchandise.

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Un procès au pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed

Le pot aux roses a été découvert dans l'exercice comptable de l'année 2025, quand les experts sont tombés sur un déficit colossal au niveau des stocks et sur des dettes non honorées par des complices.

Poursuivis pour « abus de fonction », « dilapidation volontaire de deniers publics » ou encore « blanchiment d'argent et recel de revenus criminels dans le cadre d'une bande organisée », les personnes arrêtées seront jugées au pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed.

Les enquêteurs du SCLCO ont également saisi deux luxueuses villas, six appartements cossus et un terrain de 900 m2 situé dans la wilaya de Jijel.