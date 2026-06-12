Mali: Application très disparate de l'interdiction des motos hors des grandes villes

Au Mali, le ministère des Transports annonce une «opération spéciale» à partir du lundi 15 juin pour faire immatriculer tous les engins à deux ou trois roues circulant sans plaque règlementaire, à la suite d'une décision prise mercredi 10 juin en raison des « impératifs sécuritaires actuels ».

Le 3 juin déjà, la lutte antiterroriste avait justifié l'interdiction des motos de 125 cm3 et plus en dehors des grandes villes, ce qui suscite toujours de fortes réactions tant ces véhicules sont devenus incontournables, notamment en zone rurale. Près de dix jours après son entrée en vigueur, la mesure est d'ailleurs appliquée de façon très disparate dans le pays.

Qu'ils soutiennent la mesure ou qu'ils craignent de la braver, beaucoup ont commencé à s'adapter. « Désormais, nous utilisons des voitures ou des petites cylindrées, témoigne un notable de Niono, nous suivons les consignes. » « J'allais dans les villages à motos, je n'y vais plus », déplore de son côté le salarié d'une ONG de Koulikouro. Selon plusieurs témoignages, de nombreuses associations et organisations communautaires respectent l'interdiction, au détriment de leurs bénéficiaires.

« Les motos circulent normalement »

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Mais tous n'observent pas la même discipline. « Lundi, les agriculteurs sont venus en nombre à une rencontre avec leurs grosses cylindrées sans être interpellés par les forces de sécurité », raconte un habitant de Koutiala. « À Siby, les motos continuent de rouler malgré les checkpoints », décrit un habitant. « Dans les villages environnants, les motos circulent normalement », assure encore un habitant de la région de Kayes. Même constat à Nioro du Sahel, où « le gouverneur a organisé mardi une rencontre de sensibilisation », explique un élu local qui ajoute : « peut-être que la mise en oeuvre suivra ».

« Toujours détenus »

D'autres sources rapportent cependant des arrestations et des confiscations de motos en périphérie de Bamako, Mopti ou Gao, dans le nord, où, selon une figure de la ville, « certains ont été libérés sans leur engin, d'autres sont toujours détenus au camp militaire ».

Ces disparités sont-elles liées à des difficultés d'application, tant les motos sont devenues incontournables ? Ou bien à une certaines flexibilité des forces de sécurité, du moins pour le moment et à certains endroits seulement ? Les personnes interrogées l'ignorent. « Les conséquences seront terribles, redoute un notable de Mopti. La saison des pluies approche, et pendant cette période les villageois font tout à moto. »

Accords locaux

L'application de l'interdiction dépend également des situations locales : dans le cercle de Bankass, « des accords locaux ont été conclus en mai avec le Jnim [Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda, NDLR] qui contrôle presque toutes les communes, témoigne un habitant, les militaires ne s'éloignent plus de leurs bases, les motos roulent normalement. » Des accords similaires existent dans des centaines de villages à travers le Mali, principalement dans les régions de Mopti et de Bandiagara, dans le centre du pays.

À l'inverse, dans le cercle de Nampala, près de la Mauritanie, où le Jnim est particulièrement actif, « les militaires se méfient des motos depuis longtemps, rappelle un habitant, mais les gens continuent de circuler avec en brousse, en évitant les patrouilles. » Selon cette source, c'est surtout l'interdiction de se rendre dans les forêts qui « complique la vie des éleveurs, car ce sont des zones de pâturages pour les vaches. » Le 3 juin dernier, parallèlement à l'interdiction des motos dans les grandes villes, les autorités de transition ont créé 39 « zones d'intérêt militaire d'accès interdit à la population civile », principalement des forêts considérées comme des refuges pour les groupes terroristes.

Carburant

Les sources interrogées se plaignent enfin de l'envolée des prix du carburant au marché noir, le blocus jihadiste rendant toujours l'approvisionnement des stations-services très insuffisant. Selon les témoignages recueillis, il faut compter 2 000 francs CFA le litre à Gao, 2 500 à Tombouctou, 3 500 à Mopti et jusqu'à 5 000 à Ségou, « quand on en trouve ». Une rareté et des prix qui empêchent de nombreux Maliens de faire le plein. À Diré, dans la région de Tombouctou, un habitant se montre perplexe : « Difficile de savoir s'il y a moins de motos à cause de l'interdiction ou du manque de carburant ».