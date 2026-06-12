Sénégal: La Fondation PAD dote le district sanitaire de Ngaye Mekhé d'un équipement médical

La Fondation Port Autonome de Dakar (PAD) a franchi une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Ce jeudi 11 juin 2026, elle a remis au district sanitaire de Ngaye Mekhé un appareil de thermoablation et de colposcopie, en partenariat avec la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer (LISCA).

La cérémonie de remise du matériel s'est déroulée en présence de la présidente de la LISCA, Fatma Guenoune, et de l'administrateur général de la Fondation PAD, Diouma Tirera Marega. Selon le communiqué, « l'octroi de cet équipement médical contribuera au renforcement des capacités de prévention, de dépistage et de prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus au profit des populations de Ngaye Mekhé et des localités environnantes ».

Cette dotation s'inscrit dans la continuité du partenariat entre la Fondation PAD et la LISCA. Les deux structures ont déjà collaboré dans le cadre des campagnes de sensibilisation d'Octobre Rose ainsi que dans la formation des sages-femmes à travers le Sénégal.

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À travers cette initiative, la Fondation PAD entend renforcer l'offre de soins dans les structures sanitaires de proximité et soutenir les efforts de lutte contre les cancers féminins. Le communiqué souligne que cette action « témoigne de l'engagement citoyen du Port Autonome de Dakar qui, sous le leadership du Président du Conseil de la Fondation PAD, Monsieur Waly Diouf Bodiang, contribue à la préservation de la santé des populations et au renforcement de leur bien-être ».