Congo-Brazzaville: Dynamique Owando pluriel - Un bilan positif pour les trois ans d'existence

Le coordonnateur de la Dynamique Owando pluriel (DOP), Joël Abel Owassa, a souhaité, le 6 juin à Brazzaville lors d'un point de presse, la rallonge des activités de formation des jeunes désoeuvrés et déscolarisés réalisées dans cette localité dans le département de la Cuvette. une initiative citoyenne et socio-professionnelle, député d'Owando, de l'employabilité.

Six cents jeunes désoeuvrés et déscolarisés ont été formés notamment en menuiserie, électricité, mécanique auto, froid et climatisation, coupe couture, agropastorale, maraîchage et restauration, pendant que deux cent cinquante autres, conducteurs de motocycles, ont bénéficié de permis de conduire. Cette formation s'est déroulée de 2023 à 2025, en partenariat avec le ministère en charge de l'Emploi et de la Formation qualifiante, avec l'appui de multiples partenaires. L'objectif était de lutter et de réduire tant soi peu le chômage des jeunes ainsi que de les faire sortir du banditisme, de l'oisiveté et de la délinquance.

Prenant part au point de presse, le maire d'Owando, Michel Elenga Ekobo, a rappelé l'origine de cette initiative de formation des jeunes de la localité. Selon lui, l'idée est partie du lancement, en 2007, de la municipalisation accélérée dans la Cuvette. Ce département, en manque d'ouvriers qualifiés capables de travailler, avait vu les travaux de sa municipalisation, a-t-il poursuivi, être réalisés par une main d'oeuvre venue de Brazzaville. C'est ainsi que, a souligné Michel Elenga Ekobo, les jeunes d'Owando avaient émis le voeu d'être formés au député Joël Abel Owassa qui avait répondu favorablement à leur sollicitation, avec l'expertise de la direction générale de la formation qualifiante.

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Le député d'Owando organisa alors des journées citoyennes sur le thème « Enfant d'Owando, dans la diversité, l'unité, et la fraternité, donnons à Owando un peu de ce qu'il nous a appris ». Dressant un bilan positif des activités réalisées, Joël Abel Owassa a indiqué que les trois ans d'existence de la DOP ont mis l'accent sur l'insertion des jeunes. Il a salué à cette occasion l'appui multiforme de ses partenaires ainsi que l'implication de ses collègues députés pour la réussite de l'événement.

Joël Abel Owassa a énuméré les activités menées pendant les trois ans, notamment l'opération communautaire dénommée « Coup de poing santé », organisée à l'occasion du cinquantenaire de l'hôpital 31-juillet d'Owando; la lutte contre le banditisme ayant permis l'éclairage des avenues des quartiers populaires de la localité; la réhabilitation des bâtiments scolaires et la construction d'autres dans certaines écoles, etc., sans oublier la formation des jeunes aux petits métiers.

Toutes ces réalisations de la DOP, a-t-il dit, s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement des actions du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour le développement du pays. « La formation dans divers métiers est aussi une réponse aux préoccupations des jeunes de cette localité, un concept qui se veut au-dessus des clivages claniques, politiques, régionaux, tribaux, idéologiques et philosophiques », a-t-il déclaré. « Il s'agit d'un concept conçu non pas pour se substituer au gouvernement mais pour travailler en synergie avec celui-ci pour tenter d'apporter des approches de solutions aux multiples préoccupations de la population », a ajouté le député d'Owando.