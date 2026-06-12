Sénégal: Guet Ardo - Le maire sollicite la relance des travaux d'électrification

À Guet Ardo, une commune du département de Louga, l'accès à l'électricité demeure une préoccupation majeure. Bien que le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) ait entamé, en 2022, des travaux d'électrification dans certaines localités, ils sont, aujourd'hui, à l'arrêt. Face à cette situation, le maire de la collectivité, Talibouya Bâ, a lancé un appel aux autorités.

Érigée en commune en 2014, dans le cadre de l'Acte 3 de la décentralisation, Guet Ardo est une collectivité territoriale composée d'une trentaine de villages. Cependant, elle se caractérise par un faible taux d'accès à l'électricité. Selon son maire, Talibouya Bâ, qui s'adressait au reporter du « Soleil », de nombreuses localités en sont encore dépourvues ; ce qui rend le quotidien des populations particulièrement difficile.

« L'accès à l'électricité constitue un véritable problème dans notre commune. À notre arrivée, seuls quelques villages étaient connectés », a indiqué M. Bâ. Toutefois, a-t-il ajouté, la situation évolue aujourd'hui, mais à un rythme très lent. L'exécutif local a affirmé que le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) avait entamé, depuis 2022, des travaux dans certains villages, notamment à Ndem, Diamoye Gaye et Thialaga Niane. Des ouvrages qui avaient bien démarré, mais, a-t-il déploré, sont à l'arrêt sans aucune explication.

Dans ce contexte, Talibouya Bâ a fait un vibrant plaidoyer à l'endroit de l'État. « Notre priorité, aujourd'hui, est d'électrifier nos localités. Nous sollicitons l'accompagnement des autorités pour une électrification soutenue de notre collectivité territoriale », a-t-il déclaré.

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Outre ce secteur, le premier magistrat de la commune a abordé la question des pistes de production. « Nous avons des projets avec l'Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) et le Fonds d'entretien routier autonome (Fera) pour la réalisation de pistes de production. Cependant, force est de constater que tout est bloqué », a dénoncé le maire de Guet Ardo. Selon lui, la construction de ces pistes permettra non seulement de faciliter les échanges commerciaux, mais d'améliorer aussi la mobilité des populations.

Dans la même dynamique, M. Bâ a attiré l'attention sur l'état de la route principale reliant Darou Mousty à Louga. D'après lui, le tronçon Ndoyenne-Ouarack est parsemé de nids-de-poule, constituant ainsi un véritable obstacle pour les usagers. « Il est urgent de réhabiliter cette route qui figure parmi les plus fréquentées de la zone », a-t-il plaidé.

Guet Ardo, chef-lieu de la commune du même nom, est également une cité religieuse. Elle abrite une importante communauté khadre dirigée par Cheikh Aldiouma Bâ. Chaque année, un Gamou y est organisé. Il réunit des milliers de fidèles venus des quatre coins du pays. C'est dans cette perspective que le maire sollicite également la construction d'une résidence destinée à accueillir les hôtes de la cité.