Cote d'Ivoire: Le temps des manœuvres ?

analyse

Depuis la publication des résultats électoraux par la commission électorale indépendante (CEI), le 30 décembre 2025, le jeu politique en Côte d’Ivoire semble prendre une nouvelle tournure, et celle-ci tend à l’accalmie, pour ne pas dire la décrispation.

Le signal fort est venu de la mouvance RHDP, au pouvoir, auréolée de ses victoires à la présidentielle et aux législatives avec des scores respectifs allant de 90 à 80 % des voix. Avec la dissolution, le 06 mai 2026, de la CEI, sans ériger une autre institution à la place, on peut certainement y voir une ouverture aux autres acteurs pour un dialogue inclusif autour du futur organe de gestion des élections.

Ce point de vue est d’autant plus crédible que les deux grands partis de l’opposition ivoirienne, à savoir le PDCI de Tidjane Thiam et le PPA-CI de Laurent Gbagbo, très critiques sur l’indépendance de la CEI, avaient fini par la boycotter et n’y siégeaient plus. Au regard de sa composition incluant des représentants des partis politiques, cela posait évidemment problème, même si cela n’empêchait pas l’organe de fonctionner et de délibérer.

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Avec la dissolution de la CEI décidée par le Président Ouattara, plusieurs éléments témoignent d’un bon accueil de cette décision, dès lors que de part et d’autre, sans en connaître la nouvelle mouture, les différentes composantes de l’opposition ont commencé déjà à travailler sur une proposition de « Haut Conseil Électoral » (HCE) totalement indépendant des partis politiques. Une dizaine de partis d’opposition, dont ceux de Mme Simone Ehivet Gbagbo et Charles Blé Goudé, et Ahoua Don Mello (un dissident du PPA-CI de Laurent Gbagbo), en ont fait l’annonce sous la forme d’un projet soumis au gouvernement.

Si cette initiative prospère, on aura, sans nul doute, une base consensuelle pour les prochaines élections, qui devraient normalement se tenir vers 2030. D’ici là, il y a suffisamment de temps et moins de pression pour arriver à un accord. Toutefois, il faut souligner (c’est un élément bloquant) que les deux grands partis, à savoir le PDCI et le PPA-CI, ne semblent pas être dans cette dynamique portée par Mme Gbagbo avec l’appui de 11 partis politiques. Le pari est, il est vrai, risqué, car faute de consensus entre partis politiques largement souhaitable pour des élections apaisées, il y a deux alternatives.

Le pouvoir en place choisit de dialoguer avec ceux qui sont favorables pour trouver un accord, qui serait traduit sous une forme de loi, ou alors faire un passage en force, en usant de la voie parlementaire, avec l’avantage que le RHDP dispose aujourd’hui d’une majorité qualifiée (197 sièges sur 255 du parlement) pour faire voter de nouveaux textes sur la structure qui va prendre le relais de la CEI (avec en moins les griefs qui étaient faits à cette dernière), pour organiser les élections.

Il reste entendu que ce ne sera pas un jeu simple, dans la perspective de l’après-Ouattara où déjà, on perçoit des signes de fébrilité chez certains ténors au sein du RHDP, qui ne veulent pas encore se signaler, au moment où d’autres forces politiques tentent de nouvelles alliances après leur échec à la présidentielle.

Les semaines à venir édifieront sur la nouvelle configuration de l’espace politique, qui au demeurant devra compter avec les trois pôles existants, à savoir : le RHDP et ses alliés, le bloc des 11 autour de Simone Ehivet porteur d’un projet pour le nouvel organe de gestion des élections et « l’alliance » à rebâtir entre PDCI–PPA-CI sur les décombres de la Coalition pour l’alternance pacifique en Côte d’Ivoire (CAP–CI).