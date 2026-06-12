Tunisie: Sidi Bouzid - Deux morts dans le renversement d'un camion de travailleuses agricoles

Deux personnes ont perdu la vie et trois autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi 12 juin 2026, vers 5h30 du matin, sur la route locale n°887, au niveau de la zone d'El Briej relevant de la délégation de Mazzouna (gouvernorat de Sidi Bouzid).

L'accident a impliqué le renversement d'un camion assurant le transport de travailleuses agricoles. Les équipes de secours sont rapidement intervenues pour porter assistance aux victimes et les évacuer vers l'hôpital local de Mazzouna.

Le directeur régional de la santé à Sidi Bouzid, Salem Nasri, a indiqué que le véhicule transportait au total 15 ouvrières agricoles au moment du drame.

Le bilan provisoire fait état de deux décès et de trois blessées dans un état critique, dont l'une a subi une amputation au niveau de la main, selon la même source.

Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. Une enquête devrait être ouverte pour établir les causes du renversement du véhicule.