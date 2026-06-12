Tunisie-France - Renforcement des capacités de la protection civile tunisienne

La cinquième réunion du comité de pilotage tuniso-français du projet de renforcement des capacités de la protection civile tunisienne s'est tenue jeudi 11 juin 2026, sous la supervision du directeur général de l'Office national de la protection civile, en présence d'une délégation française de haut niveau ainsi que de plusieurs cadres de l'institution tunisienne.

Cette réunion a été consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement du projet et à l'examen des résultats déjà obtenus dans le domaine du renforcement des capacités opérationnelles et techniques de la protection civile tunisienne.

Les participants ont également passé en revue les différentes activités mises en oeuvre dans le cadre de ce programme de coopération, visant à améliorer la performance des équipes de secours et à renforcer leur efficacité dans les interventions liées aux accidents, aux situations d'urgence et à la gestion des catastrophes naturelles.

La session a également permis d'aborder les perspectives de coopération future entre les deux parties, dans l'objectif de consolider davantage les capacités des structures de la protection civile tunisienne et d'améliorer leur niveau de préparation face aux différents risques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon un communiqué du porte-parole de la protection civile, cette coopération vise à renforcer les moyens opérationnels et techniques des équipes d'intervention, afin d'améliorer la qualité des services de secours, de sauvetage et de gestion des catastrophes.