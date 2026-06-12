Tunisie: Maher Kanzari nommé entraîneur du club irakien de Zakho

L'entraîneur tunisien Maher Kanzari a finalisé officiellement son engagement avec le club irakien de Zakho pour une durée d'une saison.

Selon des informations confirmées, les deux parties ont conclu l'ensemble des détails du contrat, officialisant ainsi la prise de fonction du technicien tunisien à la tête de l'équipe irakienne pour l'exercice à venir.

Ce nouveau challenge marque une nouvelle étape dans la carrière de Maher Kanzari, qui possède une expérience notable sur les bancs de plusieurs clubs tunisiens, notamment l'Espérance Sportive de Tunis, le Club Athlétique Bizertin et le Stade Tunisien. Il a également dirigé plusieurs sélections nationales de jeunes, dont les équipes de Tunisie des moins de 17 ans et des moins de 23 ans.

Avec cette nomination, Maher Kanzari poursuit son parcours à l'international en rejoignant le championnat irakien, où il tentera d'apporter son expertise et son expérience du football africain et arabe.