Tunisie: Alerte SONEDE - Coupures d'eau massives annoncées à Tunis et Ben Arous

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, jeudi soir 11 juin 2026, des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable dans plusieurs zones des gouvernorats de Tunis et de Ben Arous, à partir du mardi 16 juin 2026 à 5h00 du matin.

Cette mesure intervient dans le cadre de la poursuite des travaux d'extension de l'entrée sud de la capitale, réalisés sous la supervision du ministère de l'Équipement et de l'Habitat. Le projet comprend la pose de nouvelles conduites d'adduction et de distribution d'eau potable de 600 mm et 800 mm de diamètre, destinées à remplacer les anciennes infrastructures situées dans la zone du chantier.

Afin de procéder au raccordement des nouvelles canalisations au réseau et à la mise hors service des anciennes, des interventions techniques seront réalisées. Celles-ci entraîneront des perturbations et des interruptions de l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs quartiers.

Zones concernées

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Dans le gouvernorat de Tunis, les perturbations toucheront notamment la cité Ibn Sina 2 ainsi que la partie basse de Mourouj 2.

Dans le gouvernorat de Ben Arous, les quartiers concernés sont Mourouj 3, 4, 5 et 6, El Yasmine, la Nouvelle Médina 1, 2 et 3, Ben Arous centre, Chbedda, Naassen et Douar Houch.

Dans ces zones, la reprise progressive de l'approvisionnement en eau est prévue à partir de 5h00 du matin le mercredi 17 juin 2026.

Par ailleurs, d'autres secteurs seront concernés par des coupures pouvant durer jusqu'à 48 heures. Il s'agit, dans le gouvernorat de Tunis, d'El Kabarriya, de la cité El Anabib et de la cité Boulaâdham (délégation de Jebel Jelloud).

Dans le gouvernorat de Ben Arous, les zones touchées comprennent Mourouj 1, Bir El Kassaa, la zone industrielle de Bir El Kassaa 2 et 3, la zone industrielle de Borj Cédria, le marché de gros, l'hôpital des grands brûlés, ainsi que les cités Bank, du dispensaire et Ettaamir.

La reprise progressive de l'alimentation en eau dans ces zones est prévue à partir de 5h00 du matin le jeudi 18 juin 2026.

La SONEDE a présenté ses excuses aux habitants des zones concernées pour les désagréments occasionnés, soulignant le caractère temporaire de ces perturbations liées aux travaux d'infrastructure. L'entreprise a assuré que ses équipes techniques resteront mobilisées en continu afin d'achever les interventions dans les meilleurs délais et de rétablir un service normal.

Elle a également appelé les citoyens et les institutions à prendre les précautions nécessaires et à constituer des réserves d'eau durant cette période.