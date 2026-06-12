Tunisie - Un clic suffit désormais pour déclarer une naissance à l'hôpital

12 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de la Santé a lancé, jeudi, une phase pilote de déclaration numérique dans plusieurs établissements de santé. Désormais, il suffit d'un seul clic pour parvenir à déclarer une naissance.

L'objectif de cette expérimentation étant d'automatiser l'attribution du carnet de santé des nouveau-nés tout en veillant à préserver la prise en charge des cas urgents, explique un communiqué du département de la santé.

L'initiative a été annoncée lors d'une réunion du comité de pilotage de la transformation digitale. Elle s'appuie sur les résultats du carnet de santé national, déjà déployé à l'Institut Salah-Azaïz et à l'hôpital La Rabta.

Pour ce faire, le ministère a formé le personnel médical et administratif pour garantir l'unicité de chaque dossier patient et éliminer ainsi les doublons.

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Le même comité a passé au crible le portail national « Sahetna ». En phase finale d'audit de sécurité et de validation technique, cette plateforme unifiée ouvrira bientôt aux citoyens un accès direct à leur parcours de soins, à leurs rendez-vous médicaux et aux dossiers de leurs enfants.

Ces avancées viennent concrétiser la transformation digitale du secteur de la santé, tout comme elles visent à simplifier le parcours de soins et à renforcer la protection des données de santé des citoyens.

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