Tunisie: Des requins bleus aperçus près des côtes tunisiennes - Faut-il s'inquiéter ?

L'Association TunSea pour les sciences participatives a annoncé avoir enregistré récemment plusieurs observations de requins bleus (Prionace glauca) à proximité de certaines côtes tunisiennes. Face aux inquiétudes que pourraient susciter ces apparitions, l'association a tenu à rassurer les estivants et les baigneurs, affirmant que cette espèce évolue habituellement en haute mer et que sa présence près du littoral ne constitue pas nécessairement un danger pour l'homme.

Dans un communiqué, TunSea souligne qu'aucun incident impliquant le requin bleu et des êtres humains n'a été recensé en mer Méditerranée. Selon l'association, l'approche de ces animaux vers les zones côtières pourrait être liée à plusieurs facteurs naturels, notamment la hausse de la température des eaux, l'abondance de proies ou encore les déplacements saisonniers de l'espèce.

Les spécialistes n'excluent pas non plus un lien avec la période de reproduction du requin bleu dans certaines régions méditerranéennes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permet à ce stade de confirmer que l'ensemble des individus observés près des côtes s'y trouvent dans le cadre de cette activité.

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TunSea appelle par ailleurs les citoyens à adopter une attitude responsable en respectant la faune marine sauvage. L'association recommande de ne pas s'approcher des requins, de ne pas tenter de les capturer ou de les poursuivre, et de garder une distance de sécurité en cas d'observation. Elle invite également toute personne apercevant un requin bleu à en informer les autorités compétentes ou ses équipes.

Rappelant l'importance des espèces marines dans le maintien de l'équilibre écologique, TunSea insiste sur la nécessité de préserver la biodiversité et de laisser ces animaux évoluer librement dans leur habitat naturel afin de garantir la pérennité des ressources marines pour les générations futures.