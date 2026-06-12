Tunisie: Des requins bleus aperçus près des côtes tunisiennes - Faut-il s'inquiéter ?

12 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Association TunSea pour les sciences participatives a annoncé avoir enregistré récemment plusieurs observations de requins bleus (Prionace glauca) à proximité de certaines côtes tunisiennes. Face aux inquiétudes que pourraient susciter ces apparitions, l'association a tenu à rassurer les estivants et les baigneurs, affirmant que cette espèce évolue habituellement en haute mer et que sa présence près du littoral ne constitue pas nécessairement un danger pour l'homme.

Dans un communiqué, TunSea souligne qu'aucun incident impliquant le requin bleu et des êtres humains n'a été recensé en mer Méditerranée. Selon l'association, l'approche de ces animaux vers les zones côtières pourrait être liée à plusieurs facteurs naturels, notamment la hausse de la température des eaux, l'abondance de proies ou encore les déplacements saisonniers de l'espèce.

Les spécialistes n'excluent pas non plus un lien avec la période de reproduction du requin bleu dans certaines régions méditerranéennes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permet à ce stade de confirmer que l'ensemble des individus observés près des côtes s'y trouvent dans le cadre de cette activité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

TunSea appelle par ailleurs les citoyens à adopter une attitude responsable en respectant la faune marine sauvage. L'association recommande de ne pas s'approcher des requins, de ne pas tenter de les capturer ou de les poursuivre, et de garder une distance de sécurité en cas d'observation. Elle invite également toute personne apercevant un requin bleu à en informer les autorités compétentes ou ses équipes.

Rappelant l'importance des espèces marines dans le maintien de l'équilibre écologique, TunSea insiste sur la nécessité de préserver la biodiversité et de laisser ces animaux évoluer librement dans leur habitat naturel afin de garantir la pérennité des ressources marines pour les générations futures.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.