Tunisie: Céréales - Les prix d'achat fixés pour la récolte 2026

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a officialisé ce jeudi les prix d'achat des céréales pour la récolte 2026. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs logistiques de la campagne de moisson et de collecte, vise à stabiliser le marché national et à garantir l'approvisionnement du pays.

La nouvelle grille tarifaire intègre systématiquement une prime d'encouragement à la livraison rapide pour soutenir les producteurs. Ainsi, le prix du quintal de blé dur est établi à 140 dinars, un montant qui inclut une prime de livraison de 40 dinars. Le blé tendre est quant à lui fixé à 110 dinars le quintal, enveloppe comprenant une prime de 30 dinars. Enfin, l'orge et le triticale affichent un tarif de 90 dinars le quintal, ce qui englobe une prime de livraison rapide de 25 dinars.

Afin de fluidifier les opérations de stockage et d'éviter les goulots d'étranglement dans les centres de collecte, les autorités ont instauré des échéances rigoureuses. Les agriculteurs disposent jusqu'au 15 juillet 2026 pour livrer l'orge locale ainsi que le triticale s'ils souhaitent bénéficier des bonus financiers. Pour le blé dur et le blé tendre, la date limite de versement de ces primes de livraison rapide est fixée au 31 août 2026.

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