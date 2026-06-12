Tunisie: Un incendie éclate dans la forêt de Remel à Bizerte - Le plan vert déclenché

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, président de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours, a activé jeudi le plan vert d'intervention afin de faire face à un incendie qui s'est déclaré dans la partie ouest de la forêt de Remel, au niveau de la zone de Maoua, près de la plage de Remel El Kébir.

Face à l'ampleur de l'incendie, les autorités régionales ont mobilisé l'ensemble des structures concernées par la lutte contre les catastrophes naturelles et l'organisation des secours. Les services de la protection civile, du développement agricole, des forêts, de la garde forestière, de l'équipement ainsi que les différentes unités sécuritaires ont été déployés sur le terrain.

Les municipalités de Menzel Abderrahmane et de Menzel Jemil, ainsi que les autorités locales compétentes, ont également participé aux opérations de lutte contre le feu.

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Le dispositif d'intervention a été renforcé par la participation de l'Armée nationale, des volontaires de la protection civile, du Croissant-Rouge tunisien et de plusieurs composantes de la société civile. Divers moyens logistiques ont été mobilisés, notamment des camions de lutte contre l'incendie, des engins de terrassement et d'autres équipements spécialisés, sous la supervision de cadres techniques et opérationnels.

Les efforts se sont poursuivis sans interruption depuis le déclenchement du sinistre afin de contenir les flammes et d'éviter leur propagation aux zones voisines.

Selon les premières informations communiquées par les autorités, l'incendie n'a causé aucune perte humaine ni aucun dommage aux infrastructures ou aux biens publics. Les dégâts enregistrés concernent exclusivement une partie du couvert forestier touché par les flammes.

Les opérations d'extinction et de surveillance se poursuivent afin d'assurer une maîtrise totale de la situation et de prévenir toute reprise du feu.