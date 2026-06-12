Tunisie: Walid Masmoudi sacré champion lightweight de l'ARES à Paris

12 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le combattant franco-tunisien Walid Masmoudi a remporté, vendredi 6 juin 2026 à l'Adidas Arena de Paris, le titre vacant des poids légers de l'ARES Fighting Championship, à l'issue de l'événement ARES 41, en s'imposant par décision partagée au terme de cinq rounds intenses.

Avec cette victoire, Masmoudi devient officiellement champion lightweight (-70 kg) de l'organisation européenne de MMA, confirmant sa montée en puissance sur la scène internationale.

Opposé au combattant invaincu Magomed-Giri Umarkhadzhiev, le Franco-Tunisien a livré une prestation solide dans un combat disputé sur cinq rounds complets. Les juges ont finalement rendu une décision partagée en faveur de Masmoudi, qui s'empare ainsi de la ceinture vacante.

Selon les données officielles de l'événement ARES 41, le combat avait pour enjeu le titre vacant des poids légers, confirmant le statut de combat de championnat.

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Âgé de 24 ans, Walid Masmoudi s'impose comme l'un des prospects majeurs du MMA européen. Invaincu avant ce combat chez les professionnels, il confirme son potentiel dans une catégorie particulièrement relevée.

Membre de la Atch Academy, il s'est illustré ces dernières années par une série de victoires par KO et décisions, construisant progressivement son ascension vers un titre majeur au sein de l'organisation ARES.

Organisé à l'Adidas Arena de Paris, ARES 41 a mis en avant plusieurs combats de haut niveau, avec en tête d'affiche des affrontements pour des ceintures vacantes. L'événement confirme la montée en puissance de l'ARES comme l'une des organisations majeures du MMA en Europe.

Originaire de France et d'ascendance tunisienne, Walid Masmoudi rejoint ainsi la liste des combattants franco-tunisiens à s'illustrer sur la scène internationale, contribuant à la visibilité croissante des talents maghrébins dans les sports de combat.

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