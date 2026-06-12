Tunisie: De la salle de cours au bureau, l'IA est devenue le premier réflexe des Tunisiens

Huit utilisateurs sur dix ont désormais intégré des outils d'intelligence artificielle dans leurs usages courants. C'est l'un des enseignements majeurs d'une enquête conduite par le cabinet Medianet, dont les résultats ont été présentés jeudi 11 juin 2026 sur le plateau d'Expresso par Mariem Omrane, directrice du pôle marketing digital de la société.

Selon cette étude, le phénomène dépasse le stade de l'expérimentation ponctuelle : 71 % des Tunisiens interrogés déclarent recourir à ces technologies de façon intensive ou régulière. Une proportion qui, selon Omrane, témoigne d'un basculement structurel dans les modes de travail, d'apprentissage et de production de contenu, contraignant les organisations à reconsidérer en profondeur leurs approches opérationnelles, communicationnelles et leurs trajectoires de transformation numérique.

La tranche des moins de 24 ans se distingue par une adoption particulièrement marquée : 88 % des étudiants et jeunes de cette génération mobilisent ces outils dans le cadre de leurs études et de leurs échanges académiques, tandis que 80 % d'entre eux les emploient également à des fins professionnelles ou semi-professionnelles. De manière générale, l'apprentissage et la recherche d'information concentrent à eux seuls plus de 60 % des usages recensés.

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L'étude met également en lumière une tendance significative parmi les adultes d'âge intermédiaire : plus de 60 % des personnes appartenant à la tranche des 35-44 ans transmettent désormais des données relevant de leur vie privée via des applications dotées d'intelligence artificielle. Un comportement qu'Omrane interprète comme le signe d'une relation de confiance croissante envers ces dispositifs.

Pour la responsable de Medianet, ces données ne constituent pas de simples indicateurs statistiques : elles révèlent une mutation profonde du rapport des individus à l'information et aux médias. Elle a plaidé pour que les entreprises et les institutions accompagnent activement cette évolution, notamment en renforçant leurs capacités analytiques et en se conformant aux cadres légaux et réglementaires en vigueur.

Omrane a enfin formulé une conviction d'ordre stratégique : la réussite des prochaines années reposera sur une définition rigoureuse des objectifs numériques, une exploitation raisonnée des outils d'intelligence artificielle et la préservation d'un équilibre entre ressources technologiques et compétences humaines. Si la technologie constitue un levier de développement incontournable, elle ne saurait, selon elle, se substituer au jugement humain ni à la capacité créatrice des individus