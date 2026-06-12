Sénégal: Rivalités au sommet du pouvoir - Les conditions pour préserver la stabilité

analyse

Le Sénégal traverse une période de tensions marquées par une rivalité entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son ex-Premier ministre Ousmane Sonko. Cette rivalité entre les deux principales figures du parti au pouvoir a été à l'origine du limogeage du Premier ministre Sonko, élu aussitôt président de l'Assemblée nationale où son parti dispose d'une écrasante majorité (130 députés sur 165).

La crise actuelle constitue un test majeur pour le pouvoir sénégalais. Ses répercussions pourraient dépasser le seul cadre politique. La gestion des prochains mois sera décisive. Dialogue, transparence et apaisement apparaissent comme des enjeux centraux. Quelles réponses les autorités doivent-elles apporter pour préserver la stabilité du pays ? Le politologue Joan Ricart-Huguet et le constitutionaliste Alioune Wagane Ngom proposent des pistes.

Quelles pourraient être les conséquences politiques du limogeage d'Ousmane Sonko sur la stabilité du Sénégal à court et moyen terme ?

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C'est vraiment difficile à dire parce qu'il s'agit d'une situation inédite. Il est normal que les présidents limogent leurs Premiers ministres, parfois. Rappelons que Abdoulaye Wade a nommé et limogé quatre Premiers ministres en quatre ans (2000-2004) dans un contexte d'espoir démocratique. La différence avec la situation actuelle c'est qu'il y avait ces derniers mois ce qu'on appelle une « dyarchie inversée » au sommet de l'Etat : le numéro 2 du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) est devenu président et le numéro un, Premier ministre. La raison, rappelons-le aussi, c'est que Ousmane Sonko a dû céder sa place de candidat à la présidence à Bassirou Diomaye Faye en raison de sa condamnation sur la base d'accusations controversées.

Avant ce limogeage, nous soutenions dans un article que cet héritage politique empoisonné du régime Macky Sall (2012-2024) pouvait créer des problèmes, parce que Sonko détient plus la « légitimité charismatique » et politique, tandis que Faye détient la « légitimité légale», pour utiliser l'expression inventée par le socilogue allemand Max Weber. Il n'y a aucune raison de revivre les conflits violents de la période Macky Sall. Mais il faut que l'exécutif et le législatif privilégient les institutions et normes démocratiques aux désaccords de politique publique.

Dans le cas contraire, une paralysie des institutions peut advenir. En effet, Sonko est devenu président de l'Assemblée nationale, une institution désormais contrôlée par la majorité de Pastef, considérée comme le socle de la gouvernance de l'exécutif dont se réclame toujours le président Faye.

Cette décision pourrait-elle affecter la légitimité du pouvoir auprès des électeurs ?

Oui, la légitimité morale du pouvoir exécutif est diminuée dans la mesure où une partie importante des électeurs considèrent que les deux leaders devraient partager le pouvoir, ou même que Sonko est l'unique leader légitime bien qu'ils ait voté pour Faye. Évidemment, il y a aussi des Sénégalais qui ont simplement voté pour Faye et ceux qui ont voté pour Faye en dépit de son tandem avec Sonko.

Ce qu'on ne connaît pas, c'est le pourcentage de Sénégalais qui appartient à chacune de ces catégories. On a besoin de sondages pour le déterminer quantitativement. Tout ce qu'on peut affirmer sans risque, c'est qu'une bonne partie des 55,28 % qui ont soutenu le Pastef lors des élections présidentielle et législatives sont déçus et même frustrés pour cette division intra-partisane.

Une déception qui peut s'expliquer par le fait que le projet de Pastef devait prendre le dessus sur les hommes qui l'incarnent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'était né le slogan « Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye » (« Diomaye est Sonko, Sonko est Diomaye »).

Cet épisode présente-t-il un risque de polarisation politique accrue ou, au contraire, une opportunité de recomposition politique ?

Le terme polarisation politique est très à la mode, mais il faut d'abord clarifier sa signification et le distinguer du conflit politique en général. Techniquement, par « polarisation », on entend une tendance à l'extrémisme, au déplacement d'une partie croissante de la population vers les extrêmes idéologiques, soit extrême droite ou extrême gauche, de sorte qu'en moyenne, deux électeurs sont plus éloignés l'un de l'autre qu'auparavant.

Les divergences personnelles, comme l'ego des hommes politiques, conduisent souvent à des divisions, mais celles-ci n'impliquent pas nécessairement une polarisation croissante. Nous avons une polarisation croissante en France, où le Rassemblement national est devenu beaucoup plus puissant, et aux États-Unis même avant l'élection de Donald Trump en 2016. Certains éléments indiquent que c'est aussi le cas entre le camp Faye et le camp Sonko, notamment sur des questions comme la gestion de la dette cachée ou les relations avec la France où, pour simplifier, le camp Faye est plus modéré et le camp Sonko est plus radical.

On n'a pas vu une analyse rigoureuse dans ce sens pour le Sénégal, mais il serait pertinent de le faire, peut-être en utilisant les données d'Afrobarometer, si elles le permettent ou une analyse qualitative et détaillée des positions de Faye et Sonko sur les principales questions politiques.

La polarisation politique s'accentue dans la mesure où deux partis ou camps s'éloignent l'un de l'autre en matière d'orientations politiques et d'idéologie.

Quelles mesures les autorités devraient-elles prendre pour éviter que cette crise ne fragilise davantage la stabilité politique du Sénégal ?

Pour l'instant, cette crise devrait ralentir l'action gouvernementale plutôt que mettre en danger la stabilité politique. D'un côté, 132 députés sur 165 ont élu Sonko comme président de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il dispose d'un mandat politique solide pour négocier avec l'exécutif dans le cadre législatif en général et des lois de finances en particulier.

De l'autre côté, le ton de Sonko, dans son discours inaugural comme président de l'Assemblée nationale, était critique mais pas ouvertement conflictuel. Les divergences d'opinion sont les bienvenues dans un système démocratique. Ce qui est regrettable, au niveau démocratique, est qu'ils n'aient pas été capables de régler leurs différends tout en conservant la configuration initiale de répartition de pouvoir pour laquelle les Sénégalais avaient voté.

Bien que Faye et Sonko aient des divergences de méthode de gouvernance (conciliation vs radical), de nombreux Sénégalais attendaient une action rapide du gouvernement sur des questions comme le système de justice ou la gestion de la dette cachée. Si les divergences entre les deux hommes se limitent à leurs visions politiques, cela ne risque pas de fragiliser le système démocratique.

Cependant, si ces divergences sont exprimées en se fondant sur les moyens des institutions incarnées par chacun d'eux, cela pourrait être un coup dur pour la démocratie et la stabilité politique et une grande perte pour les Sénégalais.

Joan Ricart-Huguet, Associate Professor, Loyola University Maryland; London School of Economics and Political Science

Alioune Wagane Ngom, enseigant-chercheur, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)