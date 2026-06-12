Cameroun: Contestations post-électorales - Des juges supplémentaires dans le procès de 146 personnes

Au Cameroun, dans le procès de 146 personnes arrêtées dans le cadre des contestations faisant suite à la présidentielle du 12 octobre 2025, des juges supplémentaires vont être désignés, en raison des délais de traitement de leurs dossiers.

Une nouvelle audience a eu lieu ce 11 juin 2026 au tribunal militaire de Yaoundé pour les personnes jugées dans le cadre des protestations post-électorales de l'automne dernier au Cameroun : 146 personnes accusées, entre autres, de propagation de fausses nouvelles, d'attroupement ou de rébellion.

La grande majorité de ces détenus ne sont pas fixés sur leur sort. Devant la lenteur du traitement des dossiers, les avocats ont sollicité et obtenu la désignation de juges supplémentaires.

L'audience de ce jeudi a duré un peu plus de 8 heures, le temps pour les avocats d'effectuer des plaidoiries pour moins de 10 accusés.

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Maître Ndam, membre du collectif d'avocats qui défend les intérêts des détenus de la crise post-électorale, détaille : « 146 personnes exactement étaient regroupées en sept dossiers. Pour trois dossiers, nous avions les plaidoiries que nous devions faire. Chose qui a été faite. Donc, nous attendons les décisions dans trois dossiers le 9 juillet, des dossiers contre sept personnes en tout. »

Les audiences se tiennent une seule fois par mois

Les audiences se tenant une seule fois par mois, depuis l'ouverture du procès début janvier 2026, les avocats ont estimé qu'il faudra encore 10 audiences supplémentaires pour traiter l'affaire.

Les avocats ont donc demandé d'attribuer ces dossiers à d'autres juges, comme l'explique Maître Ndam : « Deux juges ont été saisis, deux nouveaux juges chez qui seront envoyés deux affaires qui contiennent respectivement 29 et 46 personnes. Avec cette démarche, nous avons des chances pour que d'ici deux ou trois audiences maximum, on ait une décision, dans ces procédures-là. »

Deux affaires ont été renvoyées au 22 et 24 juin. Et la troisième au 9 juillet. Ces personnes avaient été arrêtées fin octobre 2025 après des manifestations liées à la contestation des résultats de la dernière présidentielle qui donnaient Paul Biya vainqueur.