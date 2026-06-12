Afrique: Retour sur investissements - Les actionnaires de la société Palm Côte d'Ivoire percevront un dividende global brut de 7,754 milliards FCFA

Au titre de l'exercice 2025, la société Palm Côte d'Ivoire, qui produit et commercialise des huiles de palme brute, mettra en paiement, le 29 juin 2026 un dividende global brut de 7,754 milliards de FCFA, ont annoncé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Avec un capital comportant 15 459 316 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 501,596 FCFA. Il sera appliqué sur le dividende brut un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 441,40 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 451,43 FCFA.

Selon les dirigeants de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au lundi 29 juin 2026, le titre Filtisac Côte d'Ivoire cotera ex-dividende le vendredi 26 juin 2026. Les investisseurs qui souhaitent ainsi faire des transactions sur ce titre ont jusqu'au jeudi 25 juin 2026. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

Au 31 décembre 2025, la société Palm Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net après impôts de 15,508 milliards de FCFA contre 15,861 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 2,22%.

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Par contre, le chiffre d'affaires a connu une augmentation de 25,818 à 198 milliards de FCFA contre 172,182 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, Palm Côte d'Ivoire a vu ses achats de matières premières et fournitures liées augmenter de 30 milliards à 86 milliards de FCFA contre 56 milliards de FCFA en 2024.

Par contre, la société a fait baisser ses autres achats de 2,31 milliards, dégageant un solde de 16,116 milliards de FCFA contre 18,426 milliards de FCFA en 2024.

Le poste Transports est passé de 8,999 milliards de FCFA en 2024 à 6,463 milliards de FCFA en 2025 (-2,536 milliards).

Les services extérieurs ont, par contre, enregistré un accroissement de 30,34%, se situant à 23,133 milliards de FCFA contre 18 milliards de FCFA en 2024.

Quant à la valeur ajoutée de la société, elle a baissé de 4,50%, à 63 milliards de FCFA contre 66 milliards de FCFA en 2024.

Les charges de personnel ont augmenté de 1,136 milliard, s'élevant à 29,620 milliards de FCFA contre 28,484 milliards de FCFA en 2024.

Concernant l'excédent brut d'exploitation, il a baissé de 11%, à 33,027 milliards de FCFA contre 37,115 milliards de FCFA en 2024.

La même tendance baissière est constatée au niveau du résultat d'exploitation, s'établissant à 18,163 milliards de FCFA contre 19,393 milliards de FCFA en 2024(-6,34%).

Quant au résultat des activités ordinaires, il a baissé de 7% en passant de 22 milliards de FCFA en 2024 à 20,376 milliards de FCFA durant la période sous revue.