Burkina Faso: Pénurie du ciment au pays - La BMCRF dénonce des pratiques frauduleuses

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a animé une conférence de presse, jeudi 11 juin 2026, à Ouagadougou, pour informer l'opinion publique sur des pratiques commerciales illicites observées sur le marché du ciment.

La pénurie du ciment continue en dépit des actions entreprises par le ministère en charge du commerce et des autres acteurs du secteur. A cet égard, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a animé une conférence de presse pour dénoncer des pratiques commerciales illégales, jeudi 11 juin 2026, à Ouagadougou. Pour résorber la pénurie, de nouvelles mesures sont en vigueur désormais. « A partir du 11 juin 2026, tout camion sorti d'usine ou aperçu en circulation sans les documents nécessaires verra son chargement saisi et confisqué.

De plus, les cimenteries, distributeurs, grossistes et tous les acteurs devront, dorénavant, fournir toutes les informations sur les stocks produits et mis dans le circuit de distribution », a annoncé le coordonnateur général de la BMCRF, Sanibè Faho. Il a rappelé que les prix du ciment demeurent inchangés sur le marché. La tonne du CPJ 35 coûte 100 000 FCFA et la tonne du CPA 45 est fixée à 115 000 FCFA.

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Le coordonnateur général de la BMCRF a confié que les opérations de contrôle et la régulation du marché seront renforcées sur l'ensemble du territoire burkinabè, afin de lutter contre la spéculation des prix, les pratiques frauduleuses et toutes autres formes de concurrence déloyale. Il a également demandé à la population de dénoncer tout acte malveillant qu'elle viendrait à constater.

Sanibè Faho a indiqué que la pénurie du ciment serait liée à des facteurs affectant la production nationale et la spéculation sur le prix du ciment par certains distributeurs. Il a mentionné les délestages et la baisse de tension, les lenteurs dans les procédures de formalités douanières aux corridors de la Côte d'Ivoire et du Togo.

Il a pointé du doigt également la forte demande des consommateurs burkinabè et la baisse de l'offre liées aux déclassements des camions hors gabarit. Face à cette situation, le coordonnateur de la BMCRF a assuré que d'importantes mesures ont été engagées afin d'améliorer la production nationale et renforçant l'approvisionnement du marché.

« Une série de concertations avec les cimenteries du Burkina ont permis d'identifier les difficultés et apporter des solutions appropriées. Des efforts sont déjà constatés, car la production du ciment est passée de 169 531 tonnes en mi-mars 2026 à 185 888,94 tonnes à la fin du mois de mai 2026, soit une hausse de 9, 65% », s'est-il félicité. Le coordonnateur de la BMCRF a ajouté que des améliorations significatives ont été enregistrées au niveau des frontières de la Côte d'Ivoire et du Togo pour l'approvisionnement du clinker, principal intrant utilisé dans la fabrication du ciment.

Il a rassuré l'opinion publique que le gouvernement poursuivra le suivi de la production, la distribution et la commercialisation du ciment. « Tous les acteurs impliqués dans le non-respect des mesures seront sanctionnés conformément à la règlementation en vigueur », a-t-il prévenu. Le Burkina Faso compte huit cimenteries dont cinq à Ouagadougou, deux à Bobo Dioulasso et 1 à Ziniaré. Toutes sont fonctionnelles et produisent suffisamment du ciment pour répondre aux besoins de la population burkinabè.