Rwanda: Un budget de 5,3 milliards de dollars pour l'année fiscale 2026-2027

Au Rwanda, le ministre des Finances et de la planification économique a présenté devant le Parlement ce 11 juin le budget national pour l'année fiscale 2026-2027, qui commence à partir du 1er juillet. Un budget d'environ 7,8 trillions de francs rwandais, soit plus de 5,3 milliards de dollars, en augmentation de 12% par rapport à l'année précédente.

L'exécutif mise sur près de 3,6 milliards de dollars en recettes internes, 1,3 milliard d'emprunts extérieurs et 373 millions de dons externes pour cette nouvelle année fiscale.

Un plan financier consacré à plus de 60% aux dépenses de fonctionnement, le reste étant dédié au développement.

Le budget, a affirmé le ministre des Finances du Rwanda, Yusuf Murangwa, devant le Parlement, reflète « les réalités d'un environnement mondial difficile, tout en restant concentré sur les priorités : renforcer l'agriculture, créer des emplois et bâtir une économie résiliente. »

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Un prêt de 250 millions de dollars du FMI

En mai, le ministère expliquait dans sa présentation préliminaire l'augmentation du budget par plusieurs investissements : la construction du nouvel aéroport international à Bugesera, le développement de la compagnie aérienne Rwandair et les subventions d'engrais pour minimiser l'impact du conflit au Moyen-Orient.

Un conflit pris en compte dans les orientations : les chocs externes pourraient, selon le Fonds monétaire international (FMI), modérer la croissance du Rwanda à 6,8% cette année, contre 9,4% en 2025.

Le FMI a d'ailleurs approuvé cette semaine un prêt de 250 millions de dollars, notamment pour aider le pays à s'adapter à des conditions mondiales de financement plus restrictives.