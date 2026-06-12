Ethiopie: Le projet de budget du pays vise à consolider les acquis obtenus grâce aux réformes

Addis Ababa — Le projet de budget du gouvernement fédéral, d'un montant de 2 339 milliards de birrs, pour le prochain exercice budgétaire éthiopien 2019 vise à consolider les acquis obtenus grâce aux réformes économiques globales, a déclaré aujourd'hui le ministre des Finances, Ahmed Shide.

La Chambre des représentants du peuple (HPR) a renvoyé le projet de budget à la commission permanente chargée de la planification, du budget et des affaires financières pour un examen plus approfondi.

Le budget fédéral proposé devrait soutenir la poursuite des investissements dans les infrastructures, l'agriculture, le développement industriel et les services sociaux, tout en préservant l'engagement du gouvernement en faveur de la stabilité macroéconomique.

Mardi, le Conseil des ministres a adopté un projet de budget fédéral record de plus de 2 300 milliards de birrs pour le prochain exercice fiscal éthiopien 2019 (2026/27).

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Le projet de budget du gouvernement fédéral a été élaboré sur la base des objectifs fixés dans le Plan de développement et d'investissement de l'exercice fiscal, qui s'inscrit dans le cadre du Plan de développement décennal, a-t-on appris.

En présentant le projet de budget à la Chambre des représentants du peuple lors de sa 25e session ordinaire, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné qu'il visait à préserver les acquis obtenus grâce aux réformes économiques.

Selon lui, l'élaboration du projet de budget a pris en compte les plans macroéconomiques et autres plans de développement, l'économie du pays devant connaître une croissance de 10,1 % pour le prochain exercice fiscal éthiopien.

Affirmant que la mise en œuvre de la réforme économique nationale et du plan de développement décennal s'était avérée fructueuse, M. Ahmed a déclaré que l'économie éthiopienne avait enregistré des progrès significatifs, résistant efficacement aux pressions internes et externes.

Le ministre a révélé que sur les 2 339 milliards de birrs, plus de 1 200 milliards sont alloués aux dépenses courantes, 568,2 milliards aux dépenses d'investissement, 520,6 milliards au soutien des États régionaux et 14 milliards aux ODD des États régionaux.

Sur le budget total, 52,9 % sont consacrés aux dépenses courantes, notamment au remboursement de la dette intérieure et extérieure, aux subventions pour les engrais et le pétrole, entre autres.

L'Éthiopie a enregistré un taux de croissance économique annuel moyen de 6,8 % entre les exercices 2018/19 et 2023/24, avant d'afficher une expansion remarquable de 9,2 % au cours de l'exercice 2024/25.

Portée par les réformes économiques globales mises en œuvre par le pays, l'économie éthiopienne devrait afficher une croissance de 10,2 % d'ici la fin de l'exercice fiscal éthiopien en cours.

Les réformes monétaires et budgétaires coordonnées de l'Éthiopie produisent des résultats économiques solides, contribuant à positionner le pays parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde.