Sénégal: Brillants avec les 'Bleuets', ils font désormais la fierté des Lions

Dakar — Six joueurs sur les 26 de l'effectif du Sénégal pour la Coupe du Monde ont d'abord brillé avec les sélections jeunes de la France avant de choisir de représenter leur pays d'origine.

Mardi, à l'occasion du match devant opposer les Lions du Sénégal aux Bleus, pour le compte de la phase de poule du Mondial 2026, Yehvann Diouf, Kalidou Koulibaly, Mamadou Sarr, Pape Guèye, Habib Diarra et Ibrahima Mbaye vont croiser le fer avec d'anciens partenaires côtoyés dans les sélections de jeunes de l'équipe de France.

Nés pour la plupart en France, ces joueurs binationaux ont opté pour le Sénégal.

Le troisième gardien des Lions, Yehvann Diouf, est né le 16 novembre 1999 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), d'un père ancien champion de lutte sénégalaise, Aliou Diouf, et d'une mère polonaise.

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Il s'est très tôt distingué par ses aptitudes au poste de gardien de but, signant son premier contrat professionnel dès ses 16 ans.

L'actuel gardien de l'OGC Nice, un club de l'élite française, a joué avec les équipes de France des moins de 18, 19 et 20 ans. Yehvann Diouf a été notamment demi-finaliste avec la France du Championnat d'Europe en 2018.

Après son passage par les sélections de jeunes de France, il a finalement opté pour les Lions avec lesquels il a joué son premier match le 7 juin 2025 contre l'Irlande.

Il a remporté sa première Coupe d'Afrique des nations (CAN) en janvier, sans jouer le moindre match cependant. Yehvann Diouf va participer à sa première Coupe du monde lors de l'édition 2026 qui a démarré jeudi.

Pilier de la sélection sénégalaise depuis 2015, le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly s'était illustré il y a quelques années avec les petites catégories de la France, son pays de naissance, avant de s'imposer avec le Sénégal.

L'ancien pensionnaire des moins de 20 ans de la France a tracé la voie à plusieurs jeunes binationaux.

Kalidou Koulibaly est un des grands artisans des deux victoires des Lions à la CAN. Il participe à sa troisième Coupe du monde d'affilée.

Malgré sa blessure, il est attendu pour guider ses partenaires face à ces anciens partenaires.

Né en France comme Kalidou Koulibaly, Mamadou Sarr, fils de l'ancien international sénégalais Pape Sarr (Génération 2022), compte parmi les binationaux ayant rejoint les Lions peu avant la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Remplaçant au départ, Mamadou Sarr a intégré le onze de départ en demi-finale pour pallier la blessure du capitaine Koulibaly.

Sarr a porté à plusieurs reprises le brassard de l'équipe de France des moins de 17 ans, avec laquelle il a remporté la Coupe d'Europe de la catégorie en 2022, avant de décrocher sa première CAN avec les Lions du Sénégal en janvier dernier.

Aux Etats-Unis, il va vivre la première Coupe du monde de sa carrière en suivant les pas de son père qui a été quart de finaliste avec le Sénégal lors du Mondial 2002.

Un des tauliers de la sélection sénégalaise, le milieu terrain Pape Guèye, héros de la finale de la CAN 2025 dont il était l'unique buteur face au Maroc, s'est lui fait remarquer chez les sélections françaises de jeunes avant d'exploser au plus haut niveau avec les Lions.

Il avait déjà disputé plusieurs matchs avec l'équipe de France U18 et avec les U19 avant de rejoindre les Lions à partir d'octobre 2021.

Pape Guèye a remporté avec le Sénégal la CAN 2022 et celle de 2025. Il va aussi disputer sa deuxième Coupe du monde d'affilée avec les Lions.

Né à Guédiawaye, Habib Diarra a été formé en France et a joué avec les moins de 18 ans et les Espoirs de l'Hexagone sous la direction de Thierry Henry, avant de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal en mars 2024.

Il a décroché son premier trophée avec les Lions en janvier 2026 et va ainsi découvrir le Mondial pour la première fois avec le Sénégal.

Ibrahim Mbaye a choisi de porter les couleurs du pays de son père à 17 ans, mais il avait déjà joué en équipe de France avec les moins de 16 ans et les moins de 20 ans.

Né d'une mère marocaine et d'un père ancien champion franco-sénégalais de boxe, Ibrahima Mbaye a fait sensation en optant pour les Lions.

Il a fait ses débuts internationaux avec le Sénégal le 15 novembre 2025, en entrant en jeu à la 75e minute lors d'un match amical face au Brésil, en remplaçant Sadio Mané, à l'Emirates Stadium de Londres.

Trois jours plus tard, contre le Kenya, en amical, il marque son premier but en sélection et réalise deux passes décisives lors de cette rencontre. Il est devenu à 17 ans le plus jeune joueur à participer à cette compétition.

Auteur d'un but en huitième de finale contre le Soudan lors de la CAN 2026, il est devenu le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire du tournoi.

Vainqueur de la CAN 2025, champion de France pour la deuxième fois d'affilée avec le PSG et vainqueur pour la deuxième fois consécutive de la Ligue des champions, Ibrahima Mbaye va poursuivre son apprentissage du haut niveau lors du Mondial 2026.

Assane Diao a pour sa part fréquenté les sélections de jeunes d'Espagne. Il est même convoqué avec les Espoirs espagnols en octobre 2023 et remporte la Coupe d'Europe des moins de 19 ans.

Agé de 20 ans, le natif de Ndangane (centre) va disputer sa première compétition majeure avec les Lions.

L'attaquant de Côme (élite Italie) était pressenti pour faire partie du groupe du Sénégal pour la CAN 2026 mais a dû déclarer forfait suite à une blessure contractée lors d'un match avec son club, le 15 décembre 2025.