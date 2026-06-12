Sénégal: Les centres d'état-civil digitalisés à hauteur de 66% (Directeur)

12 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Guédiawaye — L 'Agence nationale de l'état civil (ANEC) enregistre un taux de digitalisation de 66% sur les 629 centres à travers le pays, a-t-on appris de son directeur général, Matar Ndao.

"Nous sommes actuellement à 629 centres d'état civil à l'intérieur du pays, avec un taux de digitalisation de 66%", a-t-il indiqué.

S'exprimant, jeudi, à la fin de la cérémonie de clôture d'une formation sur le processus de digitalisation, M. Ndao a notamment évoqué attardé sur la dynamique de numérisation engagée par l'ANEC.

"Nous avons un plan de formation et nous sommes à l'étape de la région de Dakar où l'objectif est de former tous les agents", a poursuivi le directeur de l'Agence nationale de l'état civil.

L'ANEC a terminé tout ce qui concerne le développement de l'état civil consulaire, a-t-il martelé.

Il a annoncé une rencontre prévue la semaine prochaine avec les autorités consulaires, en vue de savoir si l'offre répond aux besoins de l'état civil des Sénégalais de la Diaspora avant le déploiement du système.

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