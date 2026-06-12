Sénégal: Tivaouane - Plus de 18.000 candidats attendus cette année aux examens scolaires

Tivaouane — Plus de 18.000 candidats sont attendus, cette année, aux examens du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), du Brevet de fin d'études moyennes et du baccalauréat dans le département de Tivaouane, a-t-on appris de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de ladite circonscription.

Issa Ndior a présenté les effectifs des candidats aux trois examens scolaires en 2026, dont le cumul est de 18.681 inscrits, jeudi, lors d'une réunion préparatoire à la préfecture de Tivaouane.

Il a indiqué que l'IEF de Tivaouane compte 9.864 candidats inscrits au CFEE, dont 5.681 filles, faisant état d'une légère baisse des effectifs par rapport à l'année précédente.

Il a mis en exergue l'innovation majeure de cette année, en l'occurrence la suppression de l'examen de l'entrée en sixième.

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Concernant le BFEM, M. Ndior a annoncé la participation de 5.987 candidats, dont 3.574 filles, soit une hausse de 571 candidats par rapport à l'année précédente.

Au Baccalauréat, 2.830 candidats sont attendus, dont 1.636 filles et 1.194 garçons, les séries littéraires demeurant largement majoritaires avec 2.121 candidats, contre 701 pour les séries scientifiques.

L'IEF a rappelé que les épreuves du CFEE se tiendront les 17 et 18 juin, avec une session de remplacement prévue les 13 et 14 octobre.

Les épreuves du Baccalauréat débuteront le 30 juin 2026, et la session de remplacement est fixée au 1-er octobre. Le BFEM, lui, se déroulera le 14 juillet.

La rencontre du comité départemental de développement a regroupé les autorités administratives, les élus territoriaux, les forces de défense et de sécurité ainsi que les représentants de la communauté éducative.

Le préfet du département de Tivaouane, Abou Sow, a appelé à une mobilisation générale de l'ensemble des acteurs du système éducatif, pour une organisation "sans faille" des examens et concours, afin de faire de Tivaouane l'une des circonscriptions les plus performantes de la région.

"Le concept désormais consacré est celui du CFEE dans le centre. Toutes les opérations, de la surveillance à la correction jusqu'à la proclamation des résultats, se dérouleront dans les centres d'examen", a expliqué l'inspecteur Ndior.

Il a souligné que cette réforme permettra de réduire considérablement les délais de publication des résultats.

L'IEF a toutefois signalé des contraintes liées, notamment, à l'absence d'électricité au centre d'examen de Ndiouky-Pékesse.

Issa Ndior a également attiré l'attention sur la problématique persistante de l'état civil, avec 2.837 élèves encore dépourvus de pièces d'état civil.

M. Ndior a appelé à sensibiliser les parents à la déclaration systématique des enfants à la naissance, ainsi qu'à une meilleure sensibilisation sur l'utilisation des téléphones portables par les élèves, particulièrement en période d'examens.

L'IEF a invité les parents à la vigilance par rapport à la préparation de leurs enfants candidats au CFEE, qui se déroule le lendemain du match de l'équipe nationale du Sénégal prévu le 16 juin.

La présidente de la commission éducation de la mairie de Tivaouane, la proviseure du lycée Mourath Ndao de Mékhé, a plaidé pour un acheminement des épreuves dès la veille des examens, afin de réduire les risques liés à leur transport.

Les représentants des collectivités territoriales ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner l'administration scolaire, à travers la mise à disposition de moyens logistiques et l'amélioration des conditions d'accueil des examinateurs.

"Les enfants doivent être dans les meilleures conditions de concentration possibles, afin d'aborder sereinement les épreuves", a-t-il insisté.

Le préfet a invité les collectivités territoriales à s'impliquer, pour faciliter le déroulement des opérations.

Il a également demandé à l'IEF de lui faire un état des centres d'examen confrontés à des difficultés liées à l'électricité, à l'eau ou à d'autres équipements.

Abou Sow a assuré que les forces de défense et de sécurité disposent déjà de la liste des centres d'examen et sont pleinement mobilisées pour assurer leur sécurisation.

Les hommes en uniforme avaient d'ailleurs réitéré, lors de cette rencontre, leur engagement à assurer la sécurisation des centres d'examen sur l'ensemble du territoire départemental.

"Je veux des examens avec zéro couac. Tivaouane doit être premier au CFEE, au BFEM et au Baccalauréat. Cela exige l'engagement de tous", a déclaré le préfet.

Abou Sow a, enfin, annoncé l'organisation d'une Journée de l'excellence le 11 juillet, avec comme parrain Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine, afin de célébrer les performances des élèves, des enseignants et de l'ensemble des acteurs du système éducatif départemental.