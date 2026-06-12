Afrique: Le pays, 5e nation africaine la plus prolifique au Mondial avec 16 buts

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal est la cinquième sélection africaine la plus prolifique de l'histoire de la Coupe du monde avec 16 buts inscrits par 13 buteurs différents en trois participations (2002, 2018 et 2022), apprend-on des statistiques officielles de la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial.

Le classement africain est dominé par le Nigeria, qui a marqué 23 buts grâce à 17 buteurs en six participations (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 et 2018).

Le Cameroun occupe la deuxième place avec 22 buts inscrits par 17 buteurs en huit participations (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 et 2022), devant le Ghana, qui totalise 22 buts marqués par 13 buteurs en quatre participations (2006, 2010, 2014 et 2022).

Le Maroc se classe quatrième avec 20 buts inscrits par 14 buteurs en six participations (1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et 2022), le Sénégal complétant le Top 5 continental avec ses 16 buts marqués par 13 buteurs en trois participations.

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La Tunisie vient après le Sénégal, avec 14 buts inscrits par 11 buteurs en six participations (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022), suivie de l'Algérie - 13 buts marqués par 11 buteurs en quatre participations (1982, 1986, 2010 et 2014) - et de la Côte d'Ivoire, avec 13 buts inscrits par huit buteurs en trois participations (2006, 2010 et 2014).

L'Afrique du Sud a marqué 11 buts grâce à sept buteurs en trois participations (1998, 2002 et 2010), alors que l'Égypte compte cinq buts inscrits par trois buteurs en trois participations (1934, 1990 et 2018).

L'Angola et le Togo, qui ont tous deux découvert la Coupe du monde en 2006, ont chacun inscrit un but grâce à un seul buteur lors de leur unique participation.

Treize pays africains ont déjà participé à une phase finale de Coupe du monde, dont la République démocratique du Congo (RDC), treizième nation africaine à avoir pris part au tournoi mondial.

Le pays avait représenté l'Afrique lors de l'édition de 1974 mais n'avait cependant marqué aucun but lors de cette participation. Il portait le nom de Zaïre à cette époque.

La RDC demeure ainsi le seul pays africain à avoir disputé une phase finale de Coupe du monde sans trouver le chemin des filets, encaissant 15 buts lors de la phase de groupes. Qualifiée pour l'édition 2026, elle aura l'occasion d'inscrire son premier but dans la compétition.

Le Cap-Vert, en lice en 2026, est le quatorzième pays africain à participer à la compétition mondiale, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique jusqu'au 19 juillet.

Concernant le Sénégal, Papa Bouba Diop reste le meilleur buteur des Lions en Coupe du monde avec trois réalisations, devant Henri Camara, Sadio Mané et Boulaye Dia, auteurs de deux buts chacun.

Au total, 13 joueurs sénégalais différents ont inscrit les 16 buts du pays en phase finale du Mondial.

Toutes nations confondues, les sélections africaines ayant participé à la Coupe du monde ont inscrit 161 buts grâce à 117 buteurs différents.

Le Ghanéen Asamoah Gyan, désormais retraité, est le meilleur buteur africain de l'histoire de la compétition avec six réalisations.

Il a inscrit un but en trois matchs lors de l'édition 2006 en Allemagne, puis trois en cinq rencontres lors de l'édition 2010 en Afrique du Sud.

Asamoah Gyan a ajouté deux autres buts à son compteur quatre ans plus tard, au Brésil.

Le Camerounais Roger Milla (74 ans) totalise cinq buts, suivi du Nigérian Ahmed Musa (33 ans), actuellement joueur de Kano Pillars FC, avec quatre réalisations.

Ces statistiques vont sans aucun doute évoluer à l'issue de la Coupe du monde 2026, à laquelle prendront part le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Ghana, l'Algérie, la RDC, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire.

Le premier buteur africain du Mondial fut Abdel Rahman Fawzi, auteur d'un doublé pour l'Égypte contre la Hongrie à Naples lors de la phase finale de 1934.

Le dernier but africain en Coupe du monde a été inscrit par le défenseur marocain Achraf Dari, lors des premières minutes du match pour la troisième place contre la Croatie au Qatar.

L'Afrique du Sud s'est inclinée 2-0 face au Mexique, jeudi, lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, au stade Azteca, à Mexico.

Classement des sélections africaines selon le nombre de buts marqués en Coupe du monde :

1. Nigeria : 23 buts (17 buteurs)

2. Cameroun : 22 buts (17 buteurs)

3. Ghana : 22 buts (13 buteurs)

4. Maroc : 20 buts (14 buteurs)

5. Sénégal : 16 buts (13 buteurs)

6. Tunisie : 14 buts (11 buteurs)

7. Algérie : 13 buts (11 buteurs)

8. Côte d'Ivoire : 13 buts (8 buteurs)

9. Afrique du Sud : 11 buts (7 buteurs)

10. Égypte : 5 buts (3 buteurs)

11. Angola : 1 but (1 buteur)

12. Togo : 1 but (1 buteur)