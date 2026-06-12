Sénégal: Mbappé se projette sur le match contre les Lions, une rencontre qui s'annoncé 'pimentée'

Dakar — L'attaquant des Bleus Kylian Mbappé a affiché sa détermination en perspective du match que le France doit livrer contre le Sénégal, mardi, pour le compte de la phase de groupes du Mondial 2026, soulignant que l'histoire des relations entre les deux pays devrait faire de cette confrontation 'quelque chose de plus pimenté".

"C'est une grande équipe (Sénégal), c'est super de commencer comme ça. On ne peut pas nier qu'il y a une histoire aussi entre la France et le Sénégal, donc il y a une histoire qui va faire de ce match quelque chose de plus pimenté, ça va être super", a-t-il dit dans un entretien avec la chaine française M6.

La Coupe du monde 2026, coorganisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, a démarré jeudi et prend fin le 19 juillet.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au stade MetLife du New Jersey.

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"Le match est à 21h en France (19h), les enfants ne seront pas couchés, à nous de bien commencer, ça peut nous permettre de dissiper les premiers doutes parce qu'il y aura de l'anxiété chez pas mal de personnes, pas chez nous mais chez certaines personnes. Ca nous donnera aussi ces trois points", a expliqué Kylian Mbappé.

L'attaquant des Bleus reconnu le caractère très motivant de la Coupe du monde et du match contre le Sénégal en particulier.

"On joue contre le champion d'Afrique, je ne sais pas si ce sont eux ou pas d'ailleurs (rires) vu qu'il y a le Maroc aussi. On va rester en dehors de ça (rires)", a ajouté Kylian Mbappé, faisant allusion aux péripéties de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Le Sénégal et la France sont logés dans le groupe I, en compagnie de la Norvège et de l'Irak.