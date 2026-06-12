Afrique: Mexique-Afrique du Sud parmi les matchs de l'histoire du Mondial avec le plus nombre de sanctions arbitrales

Dakar — Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Afrique du Sud, marqué par trois cartons rouges, compte parmi les rencontres dont les acteurs ont reçu le plus grand nombre de sanctions arbitrales dans l'histoire du tournoi.

Lors de Croatie-Australie, disputé à l'occasion de la 3e journée du groupe F de la Coupe du monde 2006, l'arbitre avait distribué trois cartons rouges et douze avertissements dans une rencontre particulièrement tendue et disputée.

Dirigée par l'arbitre brésilien Wilton Sampaio, la rencontre inaugurale du Mondial 2026 a ravivé le souvenir de ce type de match.

Elle s'est soldée par un score de 2-2, mais rappelle également la soirée du 25 juin 2006 à Nuremberg (Allemagne), lorsque le Russe Valentin Ivanov avait établi un record historique de discipline avec vingt cartons distribués au total : seize avertissements et quatre expulsions lors du match Portugal-Pays-Bas, surnommé "la bataille de Nuremberg".

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Ce match, remporté 1-0 par le Portugal grâce à un but de Maniche, est resté dans les annales du football mondial pour son intensité et sa violence.

Deux joueurs avaient été expulsés de chaque côté : Costinha et Deco pour le Portugal, Khalid Boulahrouz et Giovanni van Bronckhorst pour les Pays-Bas.

Ce record de quatre cartons rouges en un seul match de Coupe du monde n'a, à ce jour, jamais été égalé.

D'autres rencontres ont également marqué l'histoire du tournoi par leur forte accumulation de sanctions disciplinaires.

Le match de phase de groupes de la Coupe du monde 2022 entre le Cameroun et l'Allemagne détient le record du plus grand nombre de cartons jaunes sur une rencontre, avec 18 avertissements et deux expulsions.

Les Allemands s'étaient imposés 2-0, avec des exclusions de Ramelow côté allemand et Suffo côté camerounais.

Le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas, lors du Mondial 2022, est également resté célèbre pour ses 17 cartons jaunes et une expulsion, tandis que la finale de 2010 entre l'Espagne et les Pays-Bas avait déjà illustré cette tendance avec 14 avertissements et un carton rouge.