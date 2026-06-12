Sénégal: Mondial 2026 - La FIFA inaugure un nouveau protocole pour les hymnes nationaux

Dakar — La Fédération internationale de football association (FIFA) a inauguré le nouveau protocole pour l'exécution des hymnes nationaux avant les matchs de la Coupe du monde 2026, à l'occasion de la rencontre d'ouverture remportée jeudi par le Mexique face à l'Afrique du Sud, sur le score de 2 buts par 0.

Jusqu'à l'ouverture de cette 23e édition, seuls les onze titulaires s'alignaient le long de la ligne de touche pour l'interprétation des hymnes nationaux.

Avec le nouveau protocole, les joueurs des deux équipes, y compris les remplaçants, se regroupent autour du rond central aux côtés des arbitres pour l'interprétation des hymnes nationaux.

Selon la FIFA, "ce nouveau dispositif vise à associer l'ensemble des effectifs à ce moment protocolaire et à renforcer le sentiment d'unité et de représentation nationale avant le coup d'envoi."

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de l'instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino, a indiqué sur le site de la FIFA que "le fait que tous les joueurs et les arbitres se fassent face au centre du terrain pendant les hymnes nationaux créera un moment d'unité, de fierté et d'émotion qui appartiendra véritablement aux équipes et à tous les spectateurs du stade."

A l'en croire, "la Coupe du monde concerne chaque joueur et chaque supporter, et cette nouvelle cérémonie d'avant-match en est le reflet. "

Cette innovation concerne exclusivement les cérémonies d'avant-match du Mondial, dont l'édition 2026 est organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada.