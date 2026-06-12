Congo-Brazzaville: Festival Pointe-Noire en scène - La 11e édition met l'industrie culturelle et créative à l'honneur

La ville océane s'apprête à vivre, du 15 au 21 juin, la 11e édition du festival Pointe-Noire en scène, sous le parrainage de la mairie. L'événement, avec tête d'affiche l'artiste congolais Freddy Massamba, propose une programmation riche mettant en lumière l'industrie culturelle et créative.

"Demain c'est aujourd'hui" est le thème retenu pour la 11e édition du festival Pointe-Noire en scène, un des grands rendez-vous culturels de cette ville. Plusieurs activités visant à promouvoir les métiers de la culture et à renforcer les compétences des acteurs du secteur sont prévues. L'événement en faveur d'un meilleur accès des femmes aux métiers de la culture mettra un accent particulier sur la formation. À cet effet, des ateliers sur la gestion des contenus événementiels et la régie lumière du spectacle vivant, réservés aux femmesn seront animés par le Festival Mama de l'artiste Spirita Kombo et la professionnelle du théâtre, Aimée Patricia Mavoungou.

Lionel Kombo De Bayonne, directeur de Pointe-Noire en scène, a expliqué pourquoi tant d'attention vis à vis des femmes cette année. "Le festival a toujours été porté par la parité homme-femme dans la programmation artistique. Cela s'est accentué cette année avec l'apport de son partenaire, le festifal Mama destiné à contribuer à l'immersion des femmes dans l'industrie culturelle et créative", a-t-il dit.

Pour sa 11e édition, le festival Pointe-Noire en scène recevra le Réseau des régisseurs d'Afrique centrale avec plusieurs professionnels comme Rhys Kouloumbou Bat et Elga Malonga Asso de Brazzaville, Raoul Boloem de la République démocratique du Congo (RDC), Modeste Mbombe du Gabon, et bien d'autres qui assureront des formations spécialisées en régie son et lumière. Le festival organisera également des descentes universitaires en vue de sensibiliser les étudiants aux opportunités professionnelles offertes par les industries culturelles et créatives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pointe-Noire en scène 2026 proposera aussi un espace pour les révélations musicales telles que Trésor Mbani, Barka Binguila, Papa Passoire, Brajji, Blessing Bili, Dieida, Jordy Mbiou, Frère Helliaus et Barka Binguila. Des artistes invités de Brazzaville participeront également à l'événement, notamment le duo gospel Breil, les groupes 7Lekt 242 et Compagnie Sahm. Merveille Bella du Cameroun, le groupe Yotsi de la RDC et l'artiste congolais Fredy Massamba, une des références de la musique congolaise et tête d'affiche de cette 11e édition, en provenance de Bruxelles, sont aussi attendus à la grande célébration culturelle.

Ces activités seront couronnées par une soirée de gala réservée aux partenaires, ainsi qu'un grand concert en plein air au rond-point Lumumba. Les festivités s'achèveront par une excursion touristique sur le lac Loufoualeba.