Afrique Centrale: Distinction - Norbert Okiokoutina élevé au rang de Grand commandeur dans l'ordre du mérite communautaire de la Cémac

Le Grand chancelier des ordres nationaux de la République du Congo, Norbert Okiokoutina, a reçu les insignes de Grand commandeur dans l'ordre du mérite communautaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), lors de la réunion du Comité inter-états de l'Union économique de l'Afrique centrale, tenue du 10 au 11 juin à Brazzaville.

La distinction a été remise à Norbert Okiokoutina par le ministre, conseiller diplomatique du président de la République centrafricaine, Grand chancelier honoraire des ordres communautaires de la Cémac, Stanislas Moussa Kembe.

Pour permettre au récipiendaire d'assurer pleinement ses fonctions, le Conseil des ordres communautaires avait pris à l'unanimité, en sa séance du 21 mars 2025 à Douala, au Cameroun, la décision l'élevant à la dignité de Grand commandeur dans l'ordre du mérite communautaire.

Prenant la parole pour la circonstance, Norbert Okiokoutina a remercié le président de la République du Congo, président en exercice de la Céma, Grand maitre des ordres communautaires, ainsi que ses pairs chefs d'Etat, pour la confiance placée en lui, avant de s'engager à ne ménager aucun effort pour mener à bien sa mission.

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Il sied de préciser que Norbert Okiokoutina est le Grand chancelier des ordres nationaux de la République du Congo. Son mandat au niveau de la Cémac ira jusqu'à la fin de celui de la République du Congo à la présidence en exercice de la CEMACcette sous-région.