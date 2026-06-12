Afrique: Youssef Sahsah achève un périple à vélo de plus de huit ans à travers 36 pays africains

Après avoir quitté Laâyoune en janvier 2018 muni d'un vélo, de quelques économies et d'une détermination à toute épreuve, Youssef Sahsah a regagné mercredi sa ville natale après l'un des périples les plus singuliers entrepris par un jeune Marocain à travers le continent africain.

Aujourd'hui, alors qu'il retrouve les rues qui l'ont vu grandir, Youssef n'est plus tout à fait le même homme. Huit années et six mois sur les routes africaines ont profondément transformé celui qui était parti à la recherche d'aventure et de découverte, pour revenir avec une vision renouvelée de lui-même, des autres et du monde.

Pour lui, l'Afrique n'a jamais été une simple destination. Elle représentait une promesse de rencontres, d'apprentissage et de dépassement de soi. Son voyage, effectué à vélo, l'a conduit à travers des milliers de kilomètres, au contact de peuples, de cultures et de réalités aussi diverses que fascinantes.

Originaire de Laâyoune, il nourrit très tôt une curiosité pour les horizons lointains. Mais plutôt que de suivre les itinéraires classiques empruntés par de nombreux voyageurs, il confie à la MAP avoir choisi de « tourner son regard vers le sud ».

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Avant même de franchir les frontières du Royaume, il entreprend de découvrir son propre pays, sillonnant différentes régions en autostop, multipliant les échanges et cherchant à comprendre la richesse des traditions marocaines. Cette quête de découverte constituera le prélude à une aventure bien plus vaste, qui l'a mené à travers 36 pays du continent.

« Traverser l'Afrique à vélo m'a permis d'en comprendre les traditions, les modes de vie et les valeurs humaines », raconte-t-il, précisant qu'il a souvent été accueilli à bras ouverts par des populations africaines d'une grande générosité.

Au fil des années, l'aventure prend une dimension bien plus profonde que celle d'un simple voyage. Les frontières traversées deviennent autant de passerelles vers de nouvelles rencontres. Les kilomètres parcourus se transforment en expériences de vie. Les difficultés rencontrées forgent progressivement un caractère marqué par la résilience et la patience.

« En parcourant l'Afrique, je me suis senti parmi mes frères », résume-t-il aujourd'hui. Le chemin n'a pourtant jamais été facile. Entre les longues journées sous la chaleur écrasante du désert, les maladies, les périodes de solitude, les contraintes administratives et les frontières parfois fermées, les obstacles ont été nombreux. Certaines étapes ont mis à l'épreuve sa détermination, alors que les ressources financières demeuraient limitées.

Car lorsque Youssef a entamé son périple, il ne disposait que de sa volonté de fer et des 10.000 dirhams qu'il avait réussi à réunir avant le départ.

Mais c'est précisément dans ces moments de doute qu'il affirme avoir découvert les plus grandes richesses humaines de son voyage. Partout où il est passé, l'accueil reçu auprès des populations locales a renforcé sa conviction que la solidarité demeure l'un des traits les plus précieux du continent africain.

Plus encore que les frontières, Youssef a traversé les coeurs des gens pour devenir, au fil du temps, une figure connue dans plusieurs pays africains. Non pas en raison de moyens exceptionnels ou d'exploits spectaculaires, mais grâce à l'authenticité de sa démarche et à la sincérité de son engagement.

Son parcours a trouvé un écho auprès de nombreux jeunes qui se reconnaissent dans cette volonté de poursuivre un rêve malgré les obstacles. C'est d'ailleurs ce même message qu'il porte aujourd'hui, puisqu'il affirme qu' »à force d'acharnement, tout rêve est réalisable et qu'il suffit d'entreprendre le premier pas ».

À mesure qu'il se rapprochait du Maroc, un autre sentiment s'est imposé à lui. Plus qu'un retour géographique, il s'agissait d'un retour vers soit. « Je ne reviens pas seulement au pays, je reviens aussi à moi-même et à la chaleur de la mère-patrie », dit-il.

Aujourd'hui, celui qui avait choisi de découvrir l'Afrique par la force de ses jambes et de sa volonté mesure le chemin parcouru. Un chemin qu'il escompte partager avec le plus grand nombre en réalisant un documentaire sur son périple.

« Intitulé +The African Dream+, ce travail visera à donner une image rayonnante du Royaume, tout en essayant de faire fondre les stéréotypes qui persistent sur l'Afrique », explique-t-il.

De Laâyoune aux routes du continent africain, puis de nouveau vers sa ville natale, Youssef Sahsah a vécu bien davantage qu'un voyage à vélo. Son périple incarne une quête de sens, une exploration de l'altérité et une école de vie.