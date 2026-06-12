Afrique: Nouveau visage du continent industrielle - Comment le Maroc consolide son leadership historique

L'Afrique industrielle opère une mutation profonde de sa géographie économique. Porté par les conclusions structurelles de l'Indice d'industrialisation de la Banque Africaine de Développement (BAD), le Maroc s'impose désormais au sommet du continent, devançant l'Afrique du Sud. Décryptage d'une trajectoire qui redéfinit durablement les chaînes de valeur régionales.

Ce basculement, bien plus qu'un simple symbole statistique, matérialise une transformation de fond. Longtemps considérée comme le leader incontesté de l'industrie lourde et manufacturière africaine, l'Afrique du Sud cède le pas à une dynamique marocaine solidement ancrée sur la diversification économique, la capture d'investissements directs étrangers (IDE) à haute valeur ajoutée et l'intégration de filières locales complexes.

Les piliers d'une performance structurelle

Le positionnement actuel du Royaume est l'aboutissement direct de stratégies sectorielles déployées avec constance sur plusieurs décennies. L'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire de précision, les technologies de pointe, mais aussi et surtout le déploiement massif des énergies renouvelables ont transformé le pays en un hub compétitif reliant les marchés subsahariens, méditerranéens et européens.

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Cette compétitivité repose sur un triptyque éprouvé : une stabilité institutionnelle forte, une modernisation logistique de premier plan -- incarnée par le complexe portuaire Tanger Med et les zones industrielles intégrées de Kénitra et de Casablanca -- et un investissement continu dans la formation des compétences techniques. Le Maroc ne se contente plus d'être une terre de sous-traitance, il s'intègre activement dans le coeur des chaînes de valeur mondiales.

Cette tendance lourde s'accompagne également d'une montée en puissance remarquable de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, solidement ancré au huitième rang africain, et la Côte d'Ivoire, dixième puissance industrielle du continent, témoignent de l'émergence de nouvelles locomotives économiques bien décidées à rompre définitivement avec le modèle exclusif d'exportation de matières premières brutes.

Consolider les acquis face aux défis du futur

Toutefois, occuper durablement la première place implique d'assumer de nouvelles responsabilités. Le défi majeur ne réside plus dans l'accession au statut de leader, mais dans la pérennisation et la sophistication de ce modèle. Pour le Royaume, l'enjeu immédiat se déplace vers l'accélération de la transition numérique, le renforcement de la recherche appliquée et l'intégration profonde de l'intelligence artificielle au sein des processus manufacturiers.

L'appareil industriel de demain devra impérativement concilier performance productive, souveraineté économique, création d'emplois qualifiés et décarbonation. Dans un contexte international fragmenté par les tensions géopolitiques et la restructuration des circuits d'approvisionnement mondiaux, le Maroc fait figure de point d'ancrage stratégique stable, capable de démontrer que le continent africain est pleinement outillé pour produire, transformer et innover face aux grandes économies mondiales.