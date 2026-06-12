Maroc: UE - Tenue à Bruxelles de la 13ème réunion de la Commission parlementaire mixte

La 13e réunion annuelle de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne s'est tenue, jeudi à Bruxelles, sous la coprésidence de Lahcen Haddad, représentant le Parlement du Maroc, et de Ruggero Razza, représentant l'hémicycle européen.

Cette réunion, qui intervient après le lancement du Nouveau pacte européen pour la Méditerranée et la tenue de la 15e session du Conseil d'Association Maroc-UE, vise à renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux parties, afin de faire face aux défis communs et contribuer à la promotion d'une région euro-méditerranéenne prospère et interconnectée.

A cette occasion, M. Haddad a indiqué que cette réunion intervient à un moment charnière où les régions de la Méditerranée, de l'Atlantique, du Sahel et du Moyen-Orient connaissent une transformation profonde, qui est accompagnée à la fois de défis et d'opportunités, notant que dans ce contexte « le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle sont plus importants que jamais ».

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Dans ce sens, il a mis l'accent sur la solidité du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, axé autour d'un dialogue stratégique, multidimensionnel et tourné vers l'avenir et qui se base sur des intérêts partagés, des liens économiques et humains forts et un engagement conjoint pour la paix, la stabilité et le développement durable.

La coopération économique reste l'un des piliers forts de ce partenariat, a affirmé M. Haddad, ajoutant que les échanges commerciaux, l'investissement, l'innovation, les énergies renouvelables, l'agriculture et le soutien pour les PME sont autant de leviers pour promouvoir une coopération renforcée et une prospérité partagée.

« Parallèlement nous devons continuer à travailler main dans la main pour relever les défis conjoints comme l'immigration irrégulière, le terrorisme, la criminalité organisée et transfrontalière et les cybermenaces », a-t-il dit, faisant remarquer que ces défis « ne s'arrêtent pas aux frontières et exigent une réponse coordonnée et équilibrée ».

M. Haddad a, en outre, souligné que l'élan positif ayant suivi la dernière réunion du conseil d'association Maroc-UE, tenue début 2026, confirme la détermination des deux parties à « approfondir ce partenariat et à l'adapter aux réalités d'un monde qui change rapidement ».

Cette réunion de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE porte sur plusieurs questions d'intérêt commun, comme la stabilité régionale, la migration, la sécurité, la coopération économique, la connectivité, l'énergie et le développement durable, a-t-il précisé, mettant en avant le rôle de la diplomatie parlementaire qui contribue à se rapprocher des objectifs communs et à renforcer la confiance mutuelle.

De son côté, M. Razza a mis en avant la stabilité et la crédibilité du Maroc sur la scène internationale, assurant que le Royaume constitue « un partenaire stratégique, fiable et déterminant » dans le voisinage sud de l'Union européenne.

L'adoption du Pacte pour la Méditerranée en novembre 2025, ainsi que de son plan d'action au printemps 2026, a confirmé l'importance stratégique du Maghreb dans la politique de voisinage de l'UE, a-t-il rappelé, ajoutant que le Maroc y est cité comme un « partenaire prioritaire » dans plusieurs initiatives, notamment en lien avec les énergies renouvelables, l'enseignement supérieur, le partenariat pour les talents, la promotion des startups et des PME.

Dans ce sens, il a mis en exergue le potentiel du Royaume en matière d'énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, qui constituent un « atout stratégique » pour le partenariat bilatéral et contribuent à la construction des « chaînes de valeur propres dont l'Europe a besoin ».

Par ailleurs, M. Razza a évoqué les défis communs auxquels fait face la région euro-méditerranéenne, dont la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel, les flux migratoires, la criminalité transnationale et la menace terroriste, soulignant que le Maroc est un « partenaire reconnu au plan opérationnel dans tous ces domaines ».

Cette 13ème réunion de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE a abordé plusieurs thématiques d'intérêt commun, notamment les relations bilatérales et le contexte régional, la coopération économique, la migration, la sécurité et les derniers développements à l'échelle internationale.