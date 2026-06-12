Sénégal: À la Primature, Ahmadou Al Aminou Lo fixe les bases de la collaboration

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a rencontré les dirigeants des démembrements de la Primature, jeudi, au Building administratif, une rencontre au cours de laquelle il leur a rappelé les fondements de la conduite et de la coordination de l'action gouvernementale, a-t-on appris du Bureau d'information et de communication du gouvernement (BIC-GOUV).

"En rencontrant les directeurs et les responsables des structures relevant de la Primature, ce jeudi 11 juin 2026, au Building administratif Président Mamadou-Dia, le Premier ministre [...] a réitéré les trois axes fondamentaux qui sous-tendent la conduite et la coordination de l'action gouvernementale", a écrit le BIC-GOUV dans une note parvenue à l'APS. L'efficience opérationnelle", la "méthodologie" et l'inter ministérialité" sont les "fondamentaux" dont il leur a parlé.

Le Bureau d'information et de communication du gouvernement ajoute que M. Lo a insisté sur "la cohésion et la collégialité". "La Primature est un maillon central. Et si ce maillon faiblissait, la transmission ne se ferait pas", rapporte la même source en citant le nouveau Premier ministre.

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo

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"À chaque fois qu'il s'agit de tâches systémiques, je ne ferai rien sans m'assurer que nous avons partagé avec vous, dans un cadre collégial, ce que nous devons entreprendre", a promis Ahmadou Al Aminou Lo, invitant ensuite ses collaborateurs à "incarner les valeurs cardinales que sont le professionnalisme, la solidarité, l'éthique et l'esprit d'équipe". C'est seulement par "ces valeurs universelles que nous pouvons faire marcher les directions, les structures, ainsi que tout le travail de cohésion. Il s'agit d'abord de ne pas faire de distinction entre le cabinet et le secrétariat général du gouvernement", leur a-t-il dit.

"Durant les treize mois que j'ai été ministre d'État chargé de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, nous avons déjà modélisé tous les processus de l'Administration publique. Nous avons tenté d'implémenter les principes d'ISO 9001 dans l'Administration publique", a rappelé M. Lo.

Il a demandé au personnel de la Primature de mettre en œuvre l'Agenda national de transformation en s'inspirant de la "philosophie du processus qualité", à savoir l'orientation continue", le "recensement de la non-conformité", la "correction de la non-conformité", la "maîtrise documentaire", etc. "Le Premier ministre [a évoqué] une approche qui facilitera le travail à tout le monde, d'autant que trois des quatre piliers de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 relèvent de la Primature", rapporte le BIC-GOUV.