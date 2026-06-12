Sénégal: Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi et de l'Évaluation de l'Agenda national de transformation 'Sénégal 2050'

Dakar — Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, a nommé Alain Diouf, ministre auprès du président de la République, chargé du Suivi et de l'Évaluation de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", a appris l'APS de source officielle.

Cette nomination a été rendue publique jeudi dans la soirée et officialisée par le décret numéro 2026-1143-du 5 juin 2026, lit-on sur un communiqué signé par le ministre, secrétaire général de la Présidence transmis à l'APS. Alain Diouf est un juriste réputé pour ses compétences en droit foncier, développement durable et réformes agraires au Sénégal. Jusqu'à sa nomination il était en poste au sein du Projet de cadastre et de sécurisation foncière (PROCASEF), un programme de l'État sénégalais.

M. Diouf connait une carrière marquée par la gouvernance des terres au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Au PROCASEF, il a piloté le déploiement opérationnel de la cartographie, de l'harmonisation des bases de données décentralisées et de la sécurisation des droits fonciers à l'échelle nationale. Alain Diouf a travaillé aussi au Millennium Challenge Account (MCA) où il a exercé comme directeur du Foncier et des Réformes institutionnelles. Ce poste lui avait permis de concevoir et de mettre en œuvre des modèles innovants de sécurisation des terres notamment dans la vallée du fleuve Sénégal.