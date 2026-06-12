Sénégal: L'Institut Pasteur de Dakar a séquencé les premiers génomes humains entiers au pays et lance une plateforme de détection précoce du cancer

communiqué de presse

Le séquençage des 40 premiers génomes humains entiers réalisé à l'aide des plateformes Illumina et Oxford Nanopore Technologies

L'Institut Pasteur de Dakar lance un laboratoire clinique et une plateforme de bioinformatique, permettant le dépistage de la prédisposition au cancer du sein précoce au Sénégal ainsi que d'autres mutations génétiques héréditaires rares

Le lancement d'un programme de recherche multidisciplinaire intègre la génomique, les maladies infectieuses et les facteurs environnementaux afin de faire face à la charge croissante du cancer au Sénégal et en Afrique

La plateforme bénéficie d'un engagement communautaire fort dans la lutte contre les cancers féminins au Sénégal

L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) a réussi le séquençage des 40 premiers génomes humains entiers au Sénégal, marquant ainsi une étape majeure dans le développement de la génomique clinique et de la santé de précision dans le pays et dans la région. Cette réalisation positionne le Sénégal parmi un nombre croissant de pays africains, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et la Tunisie, qui font progresser les technologies génomiques de nouvelle génération au service de la recherche biomédicale et de l'innovation en matière de santé.

Afin d'étendre sa plateforme de séquençage, l'IPD a mis à profit son expertise de longue date en génomique des agents pathogènes et des vecteurs, en bioinformatique, en diagnostic biomédical et en systèmes de laboratoire avancés, pour déployer des technologies de séquençage de pointe, notamment les plateformes Illumina (NovaSeq) et Oxford Nanopore Technologies.

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La première ébauche du génome humain a été publiée en 2001, et le premier génome humain séquencé sur le continent africain a été réalisé en 2013 par l'Université de Stellenbosch, en Afrique du Sud. Un génome humain de référence complet n'a été finalisé qu'en 2022. Dans ce contexte, cette réalisation constitue l'une des premières initiatives à grande échelle en Afrique utilisant une double technologie de séquençage pour les génomes humains entiers.

Cette plateforme génomique permettra à l'Institut Pasteur de Dakar de développer de nouveaux outils diagnostiques, de favoriser la détection précoce des maladies et de contribuer à l'essor de la médecine de précision au Sénégal. Dans un premier temps, la plateforme sera axée sur la détection précoce des cancers, en commençant par le cancer du sein, avec l'ambition de s'étendre à d'autres types de cancers à l'avenir.

Au-delà des avancées en laboratoire et en recherche, l'IPD renforce également sa réponse communautaire face à la charge croissante des cancers féminins au Sénégal. En collaboration avec les acteurs nationaux de la santé, l'Institut a activement soutenu les efforts de prévention et de détection précoce du cancer, notamment par la distribution de bons de dépistage du cancer du col de l'utérus en partenariat avec la LISCA et les autorités sanitaires du district de Touba en 2024 et 2025. Il a également contribué aux campagnes nationales de sensibilisation à la vaccination contre le VPH aux côtés du Ministère de la Santé dans plusieurs régions du Sénégal, renforçant ainsi la prévention comme pilier essentiel de la lutte contre le cancer.

Parallèlement, l'Institut mène plusieurs initiatives de recherche visant à améliorer le dépistage et le diagnostic précoce du cancer, notamment des études à grande échelle sur les cancers féminins, qui cherchent à renforcer l'accès à des approches innovantes de dépistage, à optimiser la stratification du risque et à améliorer la détection précoce des cancers au sein de la population sénégalaise.

Ces interventions scientifiques et communautaires combinées témoignent de l'approche intégrée de l'IPD, qui relie la recherche génomique de pointe à un impact concret sur la santé publique.

Comme l'a souligné le Dr Socé FALL, Administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar : « Cette étape reflète notre engagement en faveur de la souveraineté sanitaire et démontre le rôle stratégique clé des institutions africaines telles que l'Institut Pasteur de Dakar dans l'avancement de la médecine génomique pour la région, ainsi que des initiatives continentales menées par l'Africa CDC et son Groupe consultatif stratégique africain sur la génomique.

L'accès aux plateformes de séquençage du génome entier au Sénégal représente une étape cruciale pour améliorer l'accès aux nouvelles technologies. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que la science génomique soit clairement ancrée dans les priorités nationales et contribue directement à l'amélioration des résultats sanitaires des populations. »

Le Dr Moussa Moïse DIAGNE, Chercheur au Pôle de virologie de l'Institut Pasteur de Dakar, a mis en lumière les avancées scientifiques rendues possibles par cette plateforme et les années d'investissement des partenaires dans la détection précoce des menaces épidémiques d'intérêt régional : « En tirant parti de notre expertise en génomique des agents pathogènes, nous posons désormais les bases d'une capacité en génomique clinique qui transformera la manière dont nous détectons et comprenons les maladies au Sénégal. »

Le Dr Alexander Ross, Maître de conférences en génétique médicale à l'Université de Southampton (Royaume-Uni) et Conseiller principal en génétique médicale à l'Institut Pasteur de Dakar, a déclaré : « Les travaux de notre étude pilote pour le séquençage des premiers génomes humains au Sénégal posent les fondements du développement de la médecine génomique pour le pays et la région. Le développement de ces technologies permettra d'optimiser les traitements des patients, de prévenir les cancers et de sauver des vies. »

Le Professeur Ahmadou DEM, Enseignant chercheur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a déclaré : « La génétique devient un outil essentiel pour améliorer la détection et la prévention du cancer grâce à l'identification des facteurs de risque héréditaires. Le lancement du séquençage du génome entier à l'Institut Pasteur de Dakar est une réalisation remarquable pour la recherche biomédicale au Sénégal et en Afrique.

J'adresse mes sincères félicitations à toutes les personnes impliquées dans la concrétisation de cette initiative. »

La Dre Fatma GUENOUNE, Présidente de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA), a indiqué : « Notre collaboration avec l'IPD a renforcé les efforts de dépistage du cancer du col de l'utérus sur le terrain, permettant à davantage de femmes d'accéder à des services de détection précoce susceptibles de sauver des vies. »

À propos de l'Institut Pasteur de Dakar

Fondé en 1924, l'Institut Pasteur de Dakar est une fondation à but non lucratif de droit sénégalais, reconnue d'utilité publique. Il s'engage à garantir un accès équitable, durable et abordable à la santé au Sénégal, en Afrique et à l'échelle mondiale. L'IPD est l'un des quatre fabricants préqualifiés par l'OMS pour la fourniture de vaccins contre la fièvre jaune aux agences des Nations Unies. L'IPD mène des recherches biomédicales de pointe, développe des vaccins et des outils de diagnostic, assure des services essentiels de santé publique et forme la prochaine génération de professionnels de santé africains.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.InstitutPasteurDakar.sn et suivez-nous sur les réseaux sociaux : Institut Pasteur de Dakar.