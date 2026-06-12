Cameroun: Alerte fumées toxiques après un incendie à Nkolbikon

12 Juin 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Un incendie dans un atelier de vulcanisation à Nkolbikon a détruit d'importants stocks de pneus ce matin, dégageant des fumées toxiques qui imposent la prudence aux riverains.

Ce matin, à Nkolbikon, une épaisse fumée noire s'est élevée au-dessus du quartier. Un atelier de vulcanisation a pris feu, emportant avec lui des stocks entiers de pneus. Au-delà des dégâts matériels, c'est un risque sanitaire immédiat qui inquiète : les fumées issues de la combustion de pneus comptent parmi les plus toxiques qui existent.

Un incendie matinal aux conséquences matérielles importantes

Ce vendredi 12 juin 2026, un violent incendie s'est déclaré dans un atelier de vulcanisation situé à Nkolbikon. Selon les premières informations disponibles, le feu a causé d'importants dégâts matériels, plusieurs stocks de pneus ayant été entièrement détruits.

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À ce stade, aucune information officielle n'a été communiquée concernant l'origine du sinistre, ni sur d'éventuelles victimes. Ces éléments restent à confirmer par les autorités compétentes.

Le vrai danger : une fumée extrêmement toxique

Si les dégâts matériels sont déjà significatifs, le risque le plus immédiat concerne la qualité de l'air. La combustion de pneus libère des fumées chargées de particules fines et de composés chimiques nocifs, reconnus pour leurs effets néfastes sur les voies respiratoires, même en cas d'exposition de courte durée.

C'est pourquoi un message de prudence a été diffusé : les riverains et les curieux sont invités à s'éloigner de la zone et à suivre scrupuleusement les consignes des autorités compétentes.

Ce qu'il faut faire maintenant

En attendant des informations complémentaires, la priorité reste la sécurité de tous : éviter de s'approcher du site, fermer portes et fenêtres dans les habitations proches en cas de présence de fumée, et privilégier les communications officielles pour suivre l'évolution de la situation.

Et maintenant ?

Ce sinistre rappelle, une fois encore, l'importance des normes de sécurité dans les ateliers manipulant des matériaux inflammables comme les pneus usagés. Des précisions sur les circonstances de l'incendie, son origine et son bilan sont attendues dans les prochaines heures.

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