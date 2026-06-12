Cote d'Ivoire: Secteur bancaire ivoirien - La BNI consolide sa croissance et vise le top 3 en 2026

La Banque nationale d'investissement (Bni) a organisé une conférence ce mercredi 10 juin 2026, à son centre intégré de Cocody, pour présenter le bilan et les résultats de son exercice 2025. La rencontre était présidée par son directeur général, Youssouf Fadiga.

À cette occasion, le premier responsable de l'institution bancaire a dévoilé des résultats financiers en nette progression, confirmant ainsi le positionnement de la Bni comme une institution de référence dans le paysage bancaire ivoirien.

Selon Youssouf Fadiga, la banque enregistre une solide performance financière.

Le total du bilan s'établit à 3 166 milliards de Fcfa, soit une hausse de 34 % par rapport au 31 décembre 2024, où il était de 2 358 milliards de Fcfa. De son côté, le Produit Net Bancaire (Pnb) atteint 118,2 milliards de Fcfa, en progression de 17 % comparé aux 100,7 milliards de Fcfa réalisés en 2024.

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La dynamique de croissance se confirme également au niveau du résultat net qui s'élève à 46,8 milliards de Fcfa en augmentation de 20 % par rapport à l'exercice précédent où la banque a eu 38,9 milliards de Fcfa.

Sur le plan du positionnement, la Bni a amélioré son rang sur le marché ivoirien, passant de la 3e à la 2e place en termes de total bilan. Cette performance repose notamment sur une amélioration globale des indicateurs de rentabilité portée par la diversification du portefeuille et une meilleure maîtrise des charges.

Le directeur général a par ailleurs souligné la progression remarquable du Produit Net Bancaire sur le long terme avec une hausse cumulée de +269 % entre 2018 et 2025, soit une croissance annuelle moyenne de 20,5 %. « Ces résultats solides démontrent notre capacité à anticiper les évolutions du secteur et à répondre efficacement aux attentes de nos clients », a affirmé Youssouf Fadiga.

Au-delà des performances financières, la Bni s'est également distinguée par plusieurs récompenses majeures. La banque a notamment décroché le 3e Prix de la Performance Économique et Financière des Entreprises Commerciales, lors de la 7e édition du Prix d'Excellence de la Gouvernance et de la Performance des Entreprises Publiques.

Elle a également obtenu le Prix de l'Excellence en Écoute Client Téléphonique, attribué lors des Trophées Pépites de l'Accueil, saluant ainsi ses efforts en matière de qualité de service et de relation client. À cela s'ajoute le 2e Prix dans la catégorie "grande entreprise" en Santé au Travail, décerné lors de la 8e édition du Prix Santé et Sécurité au Travail organisée par la Cnps.

S'agissant des perspectives, Youssouf Fadiga a réaffirmé l'ambition stratégique de la banque pour 2026. Il s'agit de maintenir et consolider sa place dans le top 3 des banques ivoiriennes. Cet objectif repose sur une offre de produits enrichie, une amélioration continue de la qualité de service et le renforcement de la culture d'innovation.